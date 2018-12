Promessa del nuoto uccisa a 16 anni con 30 coltellate dal fidanzato | “Voleva lasciarmi”

"Iva non aumenterà" - la Promessa del governo : L'Iva non aumenterà. La promessa, chiara e forte, arriva dai vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che assieme al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, scongiurano una stangata Iva per ...

Il declino di Mastour : da giovane Promessa del Milan alla squadra sconosciuta in Grecia : "Hachim Mastour ha la qualità di Robinho, la professionalità di Kakà e le doti naturali di Balotelli". Questo era il giudizio di Massimiliano Allegri ai tempi del Milan. Per il giovanissimo talento ...

VIDEO Elisa Iorio - ginnastica artistica : gli allenamenti della Promessa 2003 - l’azzurra sogna in grande : BRESCIA – OA Sport ha fatto visita all’Accademia Internazionale di Brescia, cuore nevralgico della ginnastica artistica italiana. Qui si allena Elisa Iorio, una delle nostre Fate della 2003 che promette davvero molto bene e che si lancia verso il debutto tra le seniores previsto per il 2019. Abbiamo ripreso l’emiliana durante i suoi allenamenti. VIDEO allenamenti Elisa Iorio: ARTICOLI CORRELATI: Intervista ...

Strage Corinaldo : l’ultimo addio a Benedetta - 15enne Promessa della pallavolo : Una marea di persone oggi a Fano per i funerali di Benedetta Vitali, la 15enne morta nella tragedia della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo. In centinaia, soprattutto giovani, hanno voluto essere presenti rimanendo sul sagrato all'esterno della chiesa che si è riempita. Commosso il ricordo dell'adolescente da parte delle amiche.Continua a leggere

Mafia : arresti Palermo - manette anche a giovane Promessa dell'ippica : Palermo, 12 dic. (AdnKronos) - C'è anche una giovane promessa dell'ippica siciliana tra i nove arrestati all'alba di oggi nell'ambito dell'operazione 'Corsa nostra' eseguita dai Carabinieri di Palermo che hanno fatto luce sugli interessi della Mafia sull'ippodromo del capoluogo. In manette Gloria Zu

Asia - 14enne Promessa della ginnastica tra vittime discoteca : Asia Nasoni , insieme a Emma Fabini, è una delle due vittime più giovani della tragedia avvenuta nella notte a Corinaldo, nell'anconetano : entrambe avevano 14 anni . Asia, tesserata per l'Alma ...

Venezia - diciannovenne Promessa del Rugby scompare nel nulla : Henry Kazim, universitario di diciannovenne anni e promessa del Rugbie, è scomparso da casa a Mira (Venezia) dopo una lite con i genitori. Il ragazzo ha lasciato alla famiglia un messaggio in cui chiede 'perdono' per avergli 'spezzato il cuore' e da allora non ha dato più sue notizie. Preoccupati gli amici e i compagni di squadra: "Henry torna a casa"Continua a leggere

Gazzetta Sports Awards 2018 – Tutti i premi della serata : Bagnaia miglior Promessa della stagione - Tortu uomo dell’anno! [LIVE] : Parata di stelle sul palco degli Infront Studios di Milano: ecco i Gazzetta Sports Awards 2018, i premi dell Rosea agli atleti che si sono maggiormente distinti nel corso del 2018 La notte delle stelle è il 4 dicembre, almeno quella delle stelle dello sport! Il palco degli Infront Studios di Milano fa da cornice ai ‘Gazzetta Sports Awards 2018’, la cerimonia che premia i principali protagonisti sportivi del 2018. Ben 27 candidati, divisi ...

Anamaria - scomparsa 15enne Promessa del nuoto/ Fino Mornasco - salita sul treno con il fidanzatino? - IlSussidiario.net : Anamaria, scomparsa 15enne promessa del nuoto: l'appello disperato della madre a Chi l'ha visto, silenzio da 8 giorni. salita sul treno insieme al fidanzatino?

Rimini - muore a soli 13 anni per un tumore : era una Promessa della pallavolo : L'ennesima drammatica vicenda in cui a perdere la vita è una giovane ragazzina si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Rimini, precisamente nel piccolo comune di Viserba. La piccola, appena tredicenne, Mila Figueredo Dos Santos, si è spenta pochi giorni fa all'interno dell'ospedale della zona, pochi giorni dopo aver compiuto il suo tredicesimo compleanno. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, la ragazzina, una ...

Addio a Mila - la Promessa della pallavolo stroncata dal cancro a soli 13 anni : La 13enne Mila Figueredo Dos Santos si è spenta lunedì in ospedale, pochi giorni dopo il suo 13esimo compleanno e dopo aver combattuto per oltre un anno contro la malattia che l'aveva colpita. Così la sua squadra di volley ha voluto ricordarla: "Una ragazza piena di vita e con una grande passione: la pallavolo"Continua a leggere

Travolto in scooter mentre va a scuola : muore a 17 anni Promessa del calcio : di Antonio De Pascale Non ce l'ha fatta Andrea Gismondi, il 17enne di Calvanico vittima di un incidente in motorino, lunedì scorso, all'altezza di Fratte, mentre si recava scuola. Il suo cuore si è ...

Promessa della musica si suicida a 16 anni. La nonna : “Vittima di bulli e anche di adulti” : Beatrix “Trixie” Hart era considerata una Promessa della musica inglese. Ma a sedici anni, lo scorso settembre, si è suicidata. Secondo i familiari la ragazza non riusciva più a sopportare i continui e feroci attacchi dei cyberbulli che, forse perché gelosi del suo talento, l’avevano presa di mira.Continua a leggere

Formula 3 - la Promessa della Floersch dall'ospedale : "Tornerò!" : Forte, fortissima. Già domenica, dal letto di ospedale, aveva twittato rassicurando tutti: "Sto bene". Incredibile a dirsi, dopo aver visto lo spaventoso incidente al GP di Macau in Formula 3. Lunedì ...