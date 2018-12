Programmazione tv 27 e 28 dicembre | cartoni e film Disney | torna Mary Poppins

Una Vita - puntata serale/ Anticipazioni 25 dicembre : tutti i cambi di Programmazione della soap : Una Vita torna in onda, in prima serata, la sera di Natale su Rete 4: brutta avventura per Celia mentre Adela confessa la verità a Simon.

Programmazione Rai e Mediaset 24-25 dicembre : Disney - torna Biancaneve in prime time : La Programmazione natalizia delle reti Rai e Mediaset di quest'anno prevede un bel po' di appuntamenti in prima serata, ma anche in daytime, che terranno compagnia agli spettatori durante queste giornate. In prima serata, per esempio, sulla rete ammiraglia della Tv di Stato verranno ritrasmessi i classici di animazione della Disney, tra cui Biancaneve e i sette nani, ma anche Cenerentola, mentre su Canale 5 ci sarà spazio per il classico ...

Programmazione Uomini e donne : trono over e classico in pausa natalizia dal 22 dicembre : Mancano solo pochi giorni a Natale e, come di consueto, il palinsesto pomeridiano di Canale 5 si prepara a delle variazioni che coinvolgeranno anche Uomini e donne, il popolare dating-show condotto da Maria De Filippi. Gli anni scorsi il programma era andato in vacanza per tutto il periodo dedicato alle festività natalizie, tornando regolarmente dopo l'Epifania. La decisione di Mediaset non sarà diversa dal solito per questa fine 2018 e inizio ...

CINEMA : orari - trame e stellette dei film in Programmazione oggi - sabato 15 dicembre : 0184 506060, Chiuso , per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni', Ariston Ritz , tel. 0184 506060, - BOHEMIAN ...

Programmazione Rai Natale : alcuni cartoni Disney in onda il 25-26-27 dicembre : Il Natale 2018 è ormai alle porte, e anche la televisione si prepara ad accogliere, come di consueto, film e cartoni che terranno compagnia ai telespettatori per tutto il periodo delle feste. Quest'anno la Rai ha deciso di rispolverare dei veri e propri classici dell'animazione: parliamo dei cartoni targati Walt Disney, i quali torneranno in onda nel prestigioso slot orario della prima serata proprio durante le serate di Natale e Santo ...

Nero a metà - cambio Programmazione : la quinta puntata andrà in onda giovedì 13 dicembre : Prosegue l'appuntamento in prime time su Raiuno con la fiction Nero a metà, che vede protagonista Claudio Amendola. Ormai stiamo arrivando al giro di boa di questa prima fortunata stagione che sta registrando risultati d'ascolto ben al di sopra delle aspettative e possiamo svelarvi che la quinta puntata cambierà giorno di programmazione e quindi non verrà trasmessa di lunedì. Per vedere in onda gli episodi 9 e 10 di Nero a metà, dovrete ...

Cine Sony - dal 10 dicembre al 4 gennaio una Programmazione speciale per Natale : Cine Sony si prepara a festeggiare il periodo natalizio con una serie di film in onda dal lunedì al venerdì alle 19:15 e due interessanti prime visioni in prima serata il 24 e il 25 dicembre

CINEMA : orari - trame e stellette dei film in Programmazione oggi - sabato 8 dicembre : 0184 506060, Chiuso , per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni', Ariston Ritz , tel. 0184 506060, - BOHEMIAN ...

Anticipazioni Beautiful : confermata la Programmazione dell'8 dicembre - Bill in coma : La programmazione di Beautiful non subisce pausa in occasione della Festa dell'Immacolata Concezione. A differenza di quanto accaduto in passato, quando la soap americana e le altre trasmissioni del pomeriggio di Canale 5 erano state sospese nelle Festività del calendario, Mediaset ha deciso di non variare il palinsesto dell'8 dicembre. Andranno quindi in onda regolarmente la serie d'oltreoceano insieme ad Amici di Maria De Filippi e ...

Torna Will e Grace 9 su Italia1 con un’insolita Programmazione dal 10 dicembre : i dettagli : Torna Will e Grace 9 su Italia1 con i nuovi episodi della nona stagione. Dopo aver trasmesso la prima tranche all'inizio dell'anno, la programmazione della comedy targata NBC ripartirà in Italia con gli appuntamenti inediti. Secondo le prime indiscrezioni, Will e Grace 9 su Italia1 arriva dal 10 dicembre dalle 14:45 con un doppio episodio ogni giorno. Dal 13 dicembre, la programmazione cambierà e verrà trasmesso l'ottavo e successivamente il ...

CINEMA : orari - trame e stellette dei film in Programmazione oggi - martedì 4 dicembre : Un filo d'oro, apparsole durante l'annuale festa di Natale del padrino Drosselmeyer, la condurrà alla chiave desiderata, scomparendo improvvisamente in uno strano e misterioso mondo parallelo. È lì ...

“Le grida del silenzio” di Sasha Alessandra Carlesi torna sul grande schermo. In Programmazione dal 6 al 9 dicembre al Nuovo Cinema Aquila di Roma : torna al Nuovo Cinema Aquila di Roma il film “Le grida del silenzio”, opera prima della regista Sasha Alessandra Carlesi. La pellicola è interpretata da Luca Avallone, Manuela Zero, Alice Bellagamba, Roberto Calabrese, Martina Carletti, Ana Cruz, Luca Molinari, Beppe Convertini e tanti altri. Un luogo d’incontro, un luogo di destinazione, sette ragazzi con le loro vite, storie, amori, bagagli più o meno , pesanti… 7 volti, 7 maschere, quelle ...