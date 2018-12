huffingtonpost

: Prima il cesto di Natale, poi la lettera di licenziamento: il dramma di 40 dipendenti del varesotto - HuffPostItalia : Prima il cesto di Natale, poi la lettera di licenziamento: il dramma di 40 dipendenti del varesotto - xblunotte : RT @HuffPostItalia: Prima il cesto di Natale, poi la lettera di licenziamento: il dramma di 40 dipendenti del varesotto - ilmiki3 : RT @HuffPostItalia: Prima il cesto di Natale, poi la lettera di licenziamento: il dramma di 40 dipendenti del varesotto -

(Di giovedì 27 dicembre 2018)ricevono ildiaziendale, poi la più spiacevole delle sorprese: il. Questo è accaduto a quarantadella 'Hammond Power Solutions' di Marnate (Varese), azienda produttrice di trasformatori elettrici, che hanno ricevuto ladidue ore dopo essersi visti recapitare sulle scrivanie il consueto dono natalizio.La decisione è stata comunicata loro direttamente dal Ceo canadese, dopo un'acquisizione avvenuta sei anni fa. La Hammond, ex "Elettromeccanica Marnatese", è attiva sul territorio da oltre 30 anni. A spiegare quanto accaduto, con un post pubblicato in rete, è uno dei quaranta padri di famiglia a cui è stato comunicato l'imminenteNelle ultime settimane era giunta la notizia che i rappresentanti sindacali dell'azienda avrebbero dovuto incontrare i dirigenti per ...