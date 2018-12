Prato | richiedenti asilo lasciati senza pasti e costretti a recuperare lenzuola dalla

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Costringevano gli ospiti anella spazzatura leper coprirsi, non pulivano le strutture e davano aiun pasto al giorno al posto dei tre previsti. Queste e altre irregolarità hanno fatto scattare gli arresti domiciliari per la presidente del consorzio Astir di, Loretta Giuntoli, e l’interdizioneprofessione per 9 mesi per i due legali rappresentanti di una delle cooperative del complesso (la Humanitas), Roberto Baldini e Alberto Pintus. L’inchiesta condottaDigos dicoinvolge tutti gli 8 centri di accoglienza straordinaria (Cas) facenti capo al consorzio, distribuiti tra la stessa città toscana, Carmignano e Poggio a Caiano. Il reato contestato è di frode nelle pubbliche forniture.Le indagini sono scattate la scorsa estate dopo le segnalazioni di alcuni cittadini di Poggio a Caiano. Secondo quanto riferito dal ...