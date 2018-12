Più caldo sulle montagne che in pianura

Previsioni Meteo - anticiclone sempre Più forte verso Capodanno in tutt’Europa : ancora +20°C al Nord Italia - super caldo anche a Londra e Parigi : 1/9 Lunedì 31 Dicembre 2018 ...

Clima - NOAA : il 2018 l’anno Più caldo mai registrato in Europa : Il 2018 è l’anno più caldo mai registrato in Europa dal 1910, da quando hanno avuto inizio le rilevazioni: nei primi 11 mesi di quest’anno la temperatura è stata di 1,8°C superiore alla media, battendo il record del 2014, spiega l’agenzia statunitense NOAA, secondo cui i 3 mesi da settembre a novembre sono stati i secondi più caldi (+1,7°C) dopo quelli del 2006, mentre novembre si è piazzato 11°. A livello mondiale il mese ...

Nonostante l’arrivo del freddo e della neve - il 2018 si classifica come l’anno Più caldo di sempre in Europa : Nonostante l’arrivo del freddo e della neve, il 2018 si classifica fino ad ora come l’anno più caldo di sempre in Europa dove le temperature sono risultate superiori di 1,80 gradi alla media storica (1910-2000). È quanto emerge dalle ultime elaborazioni Coldiretti relativa ai primi undici mesi dell’anno sulla base della banca dati Noaa, il National Climatic Data Centre dai quali si evidenzia peraltro che a livello planetario il 2018 si colloca ...

Il 2019 sarà forse l'anno Più caldo di sempre : in aumento eventi meteorologici estremi : Il 2019 potrebbe essere l'anno più caldo di sempre, secondo quanto riporta la prestigiosa rivista National Geographic. Il 2018 è stato dal punto di vista degli eventi meteorologici un anno terribile, ma il 2019 potrebbe essere molto peggiore. A concorrere con il riscaldamento climatico ci sarà El Niño, che alzerà ulteriormente le temperature, estremizzando gli eventi meteorologici. Secondo il Climate Prediction Center della National Oceanic and ...

Artico bollente : il 2018 è il secondo anno Più caldo mai registrato : Gli effetti dei cambiamenti climatici si fanno sentire, con fenomeni estremi e innalzamento della temperatura globale. E gli effetti si fanno sentire ovunque: il 2018 è stato il secondo anno più caldo mai registrato in Artico, l’ultimo di un quinquennio da record, tormentato da continue ondate di calore che hanno provocato stravolgimenti climatici anche alle medie latitudini, causando gelate primaverili in Europa (come il Burian dello ...

C3S : Novembre 2018 Più caldo della media in Europa e in tutto il mondo [DATI] : Copernicus Climate Change Service (C3S) è un programma implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF). Ogni mese C3S pubblica regolarmente bollettini climatici che riportano i cambiamenti osservati nella temperatura globale dell’aria a livello di superficie e in altre variabili climatiche. Tutti i risultati si basano sulle analisi meteorologiche generate da modelli numerici di previsione ...

A Milano l’autunno 2018 “il Più caldo di sempre dal 1897 ad oggi” : “Il 30 novembre si è concluso l’autunno meteorologico che, con una temperatura media di 17.1 °C, a Milano Centro è risultato essere il più caldo di sempre dal 1897 ad oggi“: lo ha rilevato la Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo. “Andiamo ad esaminare più nel dettaglio il trimestre autunnale a Milano, analizzando i dati della nostra stazione meteo ubicata nel centro cittadino e confrontandoli con quelli del CLINO ...

Clima - Coldiretti : “Summit della COP 24 nell’anno Più caldo di sempre per l’Europa” : La responsabilità del Summit di Katowice è aumentata da un 2018 che si classifica fino ad ora come l’anno più caldo di sempre in Europa dove le temperature sono risultate superiori di 1,84 gradi alla media storica (1910-2000). E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti relativa ai primi dieci mesi dell’anno sulla base della banca dati Noaa, in occasione del Summit sul Clima (Cop 24) in Polonia, la 24esima Conferenza delle parti della ...

Meteo Alto Adige : novembre 2018 “Più caldo rispetto alla media storica” : A novembre 2018 in Alto Adige si sono registrate “temperature sensibilmente più alte rispetto alla media storica del periodo, in particolare nella prima metà del mese“: lo rende noto Dieter Peterlin, responsabile del Servizio Meteo provinciale. “In Alto Adige le temperature registrate sono state di tre gradi sopra la media storica dello stesso periodo“. Oggi termina anche l’autunno Meteorologico: “Tutte e tre ...

WMO : il 2018 il 4° anno Più caldo di sempre - “non siamo sulla strada per fermare l’aumento delle temperature” : L’Organizzazione Meteorologica Mondiale (World Meteorological Organization, WMO) ha reso noto che il 2018 si avvia ad essere il quarto anno più caldo di sempre, o per meglio dire, dalla seconda metà dell’800, quando hanno avuto inizio le rilevazioni scientifiche delle temperature. Secondo l’Agenzia ONU la temperatura media globale nei primi 10 mesi dell’anno è stata di circa +1°C superiore a quella dell’era ...