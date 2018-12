Pirati dei Caraibi | Disney prosegue la saga senza Johnny Depp

JANE ALEXANDER - PERCHÈ HA UNA BENDA SULL'OCCHIO?/ L'ironia di Elia Fongaro : 'I Pirati dei Caraibi...' - GF Vip - : Perché JANE ALEXANDER porta una BENDA SULL'OCCHIO? Problemi per l'attrice dopo il Grande Fratello Vip: ecco cos'è accaduto

Perù - il club dei Pirati con Jack Sparrow sulla maglia a un passo da una promozione da film : Benvenuti a Lambayeque, in Perù, dove gioca El Pirata Futbol club , la squadra più cinematografica del mondo. Un club dilettante, che ora sta sognando il grande salto in Primera División peruviana . sulla maglia campeggia da qualche anno il volto del pirata più famoso del cinema, Jack Sparrow , il ...

Ranieri si presenta al Fulham : 'Il momento è difficile - ma voglio dei Pirati. Se non prendiamo gol - tutti da McDonald's' : Per me è il miglior campionato del mondo. Sono molto contento che il presidente mi abbia chiamato e che ora lavoriamo insieme" ha detto l'allenatore in conferenza. Come giudica il lavoro di Jokanovic?...

14 personaggi dei cartoni animati che non sapevi fossero isPirati da persone reali [FOTO] : 1/15 ...

I Pirati dei Caraibi continuano senza Johnny Depp – Jack Sparrow : Johnny Depp dice addio al suo Jack Sparrow. Anzi, per essere più precisi, è Disney che ha deciso di mettere la parola fine alla sua storia all’interno della saga de I pirati dei Caraibi. Così i rumors che circolavano già da qualche tempo hanno trovato la loro triste conferma in un annuncio ufficiale, con grande delusione dei numerosi fan (di tutte le età) di questo bizzarro ma audace pirata. I problemi di Johnny Depp Disney non ha certo ...

Niente Pirati dei Caraibi per Johnny Depp : Secondo quello che riportano svariati giornali americani, la Disney sta pensando di riportare al cinema il franchise de I Pirati dei Caraibi . Si pensa però ad un vero reboot della serie, così da ...