Piazza Affari | scambi negativi per Banca MPS

Piazza Affari - tricolore sempre più sbiadito : prosegue l'avanzata degli investitori esteri : Non si ferma l'avanzata degli investitori esteri in Italia, con più della metà delle aziende quotate stabilmente in mano agli stranieri. Insomma, tricolore sempre più sbiadito a Piazza Affari . Anche ...

Piazza Affari : performance negativa per Banca Mediolanum : Ribasso composto e controllato per la società che opera nel settore Bancario e assicurativo , che presenta una flessione dell'1,86% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è ...

Piazza Affari : peggiora IREN : Si muove in profondo rosso l' utility emiliana , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,06% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra ...

Caduta vertiginosa di Piovan sul mercato di Piazza Affari : Aggressivo ribasso per Piovan , che passa di mano in perdita del 4,26%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

Avvio negativo per Piazza Affari - Ftse Mib -0 - 48% : Roma, 27 dic., askanews, - Partenza in territorio negativo per Piazza Affari. L'Ftse Mib cede infatti lo 0,48%, a 18.308 punti.

Borse a due velocità. Piazza Affari zavorrata da utilities e banche : Le Borse europee partono a due velocità alla ripresa delle contrattazioni dopo le festività natalizie. Piazza affari è in rosso assieme alla Piazza di Francoforte, condizionata dall'andamento negativo ...

Carige non riesce a fare prezzo a Piazza Affari dopo la bocciatura dell'aumento di capitale : Milano - Non riesce a fare prezzo e prolunga l'asta di pre-apertura Carige in piazza Affari. Il titolo segna un calo teorico del 12,5% senza esprimere nessun valore in euro. Lo scorso 22 dicembre l'...

Rimbalzo record a Wall StreetMa Piazza Affari apre in negativo : La seduta di Wall Street è finita con un rally che ha permesso di recuperare le perdite della vigilia di Natale. Incide l'avvicinamento alla Cina sui dazi. Milano invece apre in calo Segui su Affaritaliani.it

Agnelli sale in Borsa - Berlusconi scende : Mediaset fa posto alla Juve in Piazza Affari : La storica sfida tra le due famiglie simbolo della trasformazione paradossale del paese: industria e finanza via dalle Blue Chip, vince l’entertainment ...

Piazza Affari abbandonata a se stessa : ad un passo dal baratro : ... tanto europee quanto americane, non è certo di aiuto per un mercato come il nostro che già di per sè mostra una vulnerabilità di fondo, legata all'incertezza politica ed economica del nostro Paese. ...

Piazza Affari : in acquisto Brunello Cucinelli : Prepotente rialzo per il re del cachemire , che mostra una salita bruciante del 2,23% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury ...

Piazza Affari maglia nera in Europa con banche - Ftse Mib -0 - 97% : Le principali borse europee chiudono attorno alla parità, mentre Piazza Affari si aggiudica la maglia nera, con il Ftse Mib in flessione dello 0,97% e lo spread Btp-Bund in aumento a 257 punti.

Piazza Affari la peggiore - -0 - 97% - nel giorno delle tre streghe - spread a 257 : Intanto il numero tre all'interno del sistema della Federal Reserve, John Williams, presidente della Fed di New York, ha rassicurato che l'economia Usa è forte e quindi può permettersi il rialzo dei ...

Piazza Affari : seduta euforica per Damiani : seduta decisamente positiva per la società che produce gioielli , che tratta in rialzo del 3,41%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che Damiani ...