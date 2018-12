Per la Bce se aumenta il disavanzo nell' Eurozona la colpa è dell' Italia

La cancellazione del debito della BCE non è fantasia giallo-verde - ecco Perché : Il 'quantitative easing' sta per finire, ma si continua a ballare, semplicemente cambia lo spartito. Chi pensa che stiamo andando verso la stretta monetaria nell'Eurozona si sbaglia seriamente di ...

Bce preoccupata Per lo spread e la deviazione dal patto di stabilità dell'Italia : 'I differenziali di rendimento dei titoli di Stato dell'area dell'euro si sono mantenuti sostanzialmente stabili, a eccezione di quelli italiani che hanno evidenziato una notevole volatilità'. E' ...

Economia : Patuelli - Abi - al 'Messaggero Inserto' - il paracadute Bce resta ancora aPerto : Roma, 20 dic 09:23 - , Agenzia Nova, - Le banche italiane chiudono il 2018 sulle montagne russe dello spread. Non e proprio quel che serve a una crescita ordinata. Il 2018 - spiega... , Res,

Stress test Bce - “nel 2014 affidati a società di consulenza Usa Per 26 milioni. A Blackrock e McKinsey 8 - 2 milioni” : Nel 2014 gli Stress test della Bce non superati da Mps e Carige sono stati effettuati insieme alla società di consulenza Oliver Wyman, a cui l’Eurotower ha versato per l’incarico 26 milioni di euro. Il triplo rispetto agli 8,3 milioni pagati nel 2016 per lo stesso servizio ad altri due gruppi privati: McKinsey e Blackrock, il maggiore investitore globale sul comparto bancario. A sollevare il caso dei potenziali conflitti di interesse ...

Mediolanum - accordo con Agenzia delle Entrate Per 72 milioni. Deciderà Corte Ue su quota Fininvest dopo scontro con Bce : Il gruppo Mediolanum ha raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate per il pagamento di 72 milioni di imposte, interessi inclusi, dopo le contestazioni sui rapporti con la controllata irlandese Mediolanum International Funds. A pagare saranno Banca Mediolanum e Mediolanum Vita. Per tali annualità il Gruppo provvederà a richiedere l’apertura di una procedura amichevole tra le amministrazioni italiana ed irlandese per ottenere una rettifica ...

Perché l'Ue deve avere più poteri anti-ciclici. Parola di Mario Draghi - Bce - : L'obiettivo del mercato unico fu delineato in un momento di debolezza dell'economia europea. Il tasso di crescita dei dodici paesi che in seguito avrebbero formato l'area dell'euro[1], dopo essersi ...

Ecco Perché fine del QE della BCE preannuncia una paccata di nuovi stimoli in arrivo : In effetti, siamo nella situazione paradossale di un'economia giunta probabilmente nella parte matura del ciclo espansivo e una banca centrale che continua a comportarsi come se fossimo in recessione.

Come la Bce reinvestirà i titoli in scadenza. Bocciata l'oPerazione Twist della Fed : ... cartolarizzazioni e covered bond , continuerà per un prolungato periodo di tempo dopo il primo rialzo dei tassi , ha fatto sapere giovedì la Bce, e questo significa che la politica monetaria ...

Da Draghi nessuna sorpresa : BCE accomodante - ma no Tltro Per ora : L'economia UE frena: ecco perchè Intanto per ora bisogna fare i conti con una frenata della crescita europea, per la quale una delle ragioni, se non la principale, è da individuare nel clima di forte ...

Bce accomodante anche dopo la fine del Qe : riacquisterà titoli in scadenza Per un lungo Periodo : La Banca Centrale Europea ha confermato che il reinvestimento del capitale rimborsato dei titoli in scadenza acquistati nell'Asset purchase programme (2.500 miliardi) continuerà per un prolungato periodo di tempo dopo l'avvio del rialzo dei tassi e comunque finché sarà necessario per mantenere la liquidità...

Bce accomodante anche dopo la fine del Qe : acquisterà titoli in scadenza Per un lungo Periodo : La Banca Centrale Europea ha confermato che il reinvestimento del capitale rimborsato dei titoli in scadenza acquistati nell'Asset purchase programme (2.500 miliardi) continuerà per un prolungato periodo di tempo dopo l'avvio del rialzo dei tassi e comunque finché sarà necessario per mantenere la liquidità...

Bce - Draghi : 'rischi crescita verso il basso Per protezionismo e geopolitica. Pronti a intervenire in ogni momento' : "I rischi sulla crescita si stanno dirigendo verso il basso". E' quanto ha detto Mario Draghi, numero uno della Bce, nella conferenza stampa successiva all'annuncio sui tassi da parte dell'istituto.

Bce conferma la fine del Qe Per il 2018 : parla Draghi : Sono attese le risposte di Draghi in merito alle possibili conseguenze di un rallentamento dell'economia, delle conseguenze di una hard Brexit e l'impatto di queste decisioni sui titoli di stato ...

Bce decreta fine QE. Advisor : 'Una catastrofe Per l'Italia' : Ora la BCE è ora pronta a fermare e invertire le misure che hanno facilitato questo ambiente favorevole che ha sostenuto l'intera economia europea dopo l'ultima recessione. Questo potrebbe rivelarsi ...