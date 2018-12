Pensioni | diventano una dozzina i canali di uscita dal lavoro nel 2019

Blastingnews

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Non sarà una vera e propria riforma e la legge Fornero - a vederla bene - non è stata ancora depennata dal sistema. Ma dopo le novità del governo Conte, le possibili vie didalper andare in pensione aumentano. Per molti entrano in scena o vengono confermate misure che davvero favoriranno l’dalcon discreto anticipo rispetto alle normali soglie previste dall’ultima vera riforma del vecchio Governo Monti. Aanticipate, di vecchiaia e deroghe varie ancora vigenti, l’esecutivo giallo-verde aggiungerà quota 100 e opzione donna. Inoltre, sempre l’attuale esecutivo ha confermato anche per l’anno prossimo l’Ape sociale ed escluso leanticipate dall’aumento di 5 mesi previsto dall’aspettativa di vita. Con un articolo di approfondimento, il quotidiano il Sole 24 Ore presenta un quadro dettagliato di cosa offrirà il sistemastico dal prossimo ...