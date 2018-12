Pattinaggio artistico | Natalia Zabiiako e Alexander Enbert non parteciperanno ai

Pattinaggio artistico - campionati nazionali giapponesi : pulizia - qualità - solidità. La ricetta perfetta di Kaori Sakamoto : Può apparire scontato, ma se c’è qualcosa che lega la gara individuale femminile dei campionati russi a quella della rassegna giapponese appena conclusa, è la pulizia. La diciottenne Kaori Sakamoto infatti ha conquistato il titolo grazie a due programmi di gara impeccabili, pur non conquistando in nessuno dei due segmenti la testa della classifica. Nel corto infatti l’atleta nativa di Kobe ha guadagnato la seconda posizione eseguendo ...

Opera on Ice : Pattinaggio artistico e arie dell'opera - con Alfonso Signorini su Canale 5 : Il giorno di Natale, martedì 25 dicembre 2018, su Canale 5, a partire dalle ore 16:20, andrà in onda l'ottava edizione di Opera on Ice, lo spettacolo che coniuga il pattinaggio sul ghiaccio con le più celebri arie dell'Opera. L'evento, che si è tenuto a Piazza degli Scacchi di Marostica, provincia di Vicenza, sarà condotto da Alfonso Signorini. Il direttore di Chi e opinionista del Grande Fratello Vip, esperto di lirica, nel corso della ...

Pattinaggio artistico - campionati nazionali giapponesi 2018 : Kaori Sakamoto trionfa nella difficile gara femminile. Tutto facile per Shoma Uno - secondo posto per Takahashi : Kadoma, città della prefettura di Osaka, ha ospitato dal 20 dicembre fino alla giornata odierna i campionati nazionali giapponesi di Pattinaggio artistico, occasione unica per osservare i migliori pattinatori del Sol Levante nonostante la pesantissima assenza di Yuzuru Hanyu, ancora fuori per infortunio. Un po’ come già successo ai campionati russi, anche in questa competizione la gara più entusiasmante è stata quella individuale ...

Pattinaggio artistico - campionati nazionali russi 2018 : la nuova era del pattinaggio femminile passa dalle giovani Junior - con buona pace di chi non ci sta : I campionati nazionali russi di pattinaggio artistico, andati in scena presso il palazzo del ghiaccio della Repubblica di Mordovia di Saransk ,hanno offerto uno spettacolo unico in tutte e quattro le discipline, specialmente nella travolgente gara del singolo femminile. La notizia più clamorosa riguarda la quinta posizione della campionessa olimpica Alina Zagitova, scivolata fuori da podio dopo aver ottenuto il primo posto nello short program. ...

Pattinaggio artistico - Campionati Nazionali Russi 2018 : le piccole fuoriclasse di Tutberidze acchiappano tutto. Vince Shcherbakova - indietro Zagitova e Medvedeva : Con lo straordinario programma libero della categoria individuale femminile si sono conclusi i Campionati Nazionali Russi 2018 di Pattinaggio artistico, quest’anno andati in scena presso il Palazzo del Ghiaccio della Repubblica di Mordovia di Saransk. In una gara dai risvolti clamorosi a conquistare il podio sono state le tre fuoriclasse ancora non eleggibili nella massima categoria in campo internazionale allenate dal genio della ...

Pattinaggio artistico - Campionati Nazionali Russi 2019 : le piccole fuoriclasse di Tutberidze acchiappano tutto. Vince Shcherbakova - seguono Trusova e Kostornaia. Zagitova quinta - Medvedeva settima : Con lo straordinario programma libero della categoria individuale femminile si sono conclusi i Campionati Nazionali Russi 2019 di Pattinaggio artistico, quest’anno andati in scena presso il Palazzo del Ghiaccio della Repubblica di Mordovia di Saransk. In una gara dai risvolti clamorosi a conquistare il podio sono state le tre fuoriclasse ancora non eleggibili nella massima categoria in campo internazionale allenate dal genio della ...

Pattinaggio artistico - Campionati Nazionali Russi : Alina Zagitova guida la classifica dopo uno short program al cardiopalma - trionfano Kovtun e Sinitsina-Katsalapov : Il Palazzo del Ghiaccio della Repubblica di Mordovia di Saransk sta ospitando questo fine settimana i Campionati Nazionali Russi di Pattinaggio artistico, indubbiamente uno degli eventi di punta dell’intera stagione vista la foltissima presenza di atleti di grandissimo spessore. La seconda giornata di competizioni si è aperta con la categoria più attesa, quella dell’individuale femminile che, per la prima volta, ha visto entrare in ...

Pattinaggio artistico - Campionati Nazionali Russi 2019 : Maxim Kovtun guida il singolo maschile - secondo Kolyada. Tarasova-Morozov incantano nelle coppie d’artistico. In danza al comando Sinitsina-Katsalapov : Il palazzo del ghiaccio della Repubblica di Mordovia della freddissima città di Saransk, nella giornata di oggi ha aperto le sue porte per ospitare i Campionati Nazionali Russi di Pattinaggio artistico, evento sotto i riflettori di tutti gli appassionati della disciplina visto l’altissimo tasso tecnico offerto dai partecipanti in gara. Ad aprire le danze sono stati gli atleti della categoria individuale maschile. In una gara contrassegnata ...

Pattinaggio artistico - Campionati Italiani 2019 : Guignard-Fabbri e Della Monica-Guarise in trionfo - Grassl batte Rizzo : A Trento si sono conclusi i Campionati Italiani 2019 di Pattinaggio artistico, l’ultima gara dell’anno solare. Sono arrivate conferme e sorprese tra i seniores nella giornata che ha assegnato i vari tricolori. DANZA – Tutto estremamente facile per Charlène Guignard e Marco Fabbri che avevano già preso il largo dopo la rhythm dance e oggi hanno confermato il primo posto grazie a un buon programma libero da 123.95 punti (67.85, ...

Pattinaggio artistico - Campionati Italiani 2019 : Guignard-Fabbri - Della Monica-Guarise e Rizzo in testa dopo i programmi corti : A Trento sono scesi in campo i seniores per i Campionati Italiani 2019 di Pattinaggio artistico e lo spettacolo non è mancato, tutti i favoriti Della vigilia si trovano al comando dopo i programmi corti. Domani si disputeranno i free program che assegneranno i tricolori, in tre specialità sembra non esserci storia mentre al femminile la lotta è davvero serrata. DANZA – Charlene Guignard e Marco Fabbri, reduci dallo storico terzo posto ...

Pattinaggio artistico - Campionati Italiani 2019 : Frangipani - Piredda e Contarino-Pauletti vincono tra gli juniores : Al Palaghiaccio di Trento sono stati assegnati i primi titoli dei Campionati Italiani 2019 di Pattinaggio artistico al termine di una seconda giornata caratterizzata da un’interruzione per dei problemi tecnici in pista. Impegnati gli juniores, i seniores entreranno in scena solo nella giornata di oggi. MASCHILE (juniores) – Dominio totale di Gabriele Frangipani, 16enne della Young Goose Academy che si è imposto con 196.32 punti ...

Pattinaggio artistico - Campionati Italiani 2019 : si aprono le danze con la categoria Junior. Marina Piredda e Gabriele Frangipani avanti nel singolo. In coppia al comando Contarino-Pauletti : Si è appena conclusa presso il Palaghiaccio di Trento la prima giornata dei Campionati Italiani 2019 di Pattinaggio artistico, in programma fino a domenica 16 dicembre. La rassegna è stata inaugurata dalle gare della categoria Junior. Nell’individuale femminile a imporsi nettamente sulle avversarie è stata Marina Piredda (Fiemme On Ice), autrice di un programma eseguito senza particolari sbavature. La pattinatrice allenata da Joanna ...

Pattinaggio artistico - Campionati Italiani 2019 : Matteo Rizzo e Daniel Grassl - una sana competizione interna che può fare bene al vivaio azzurro : In occasione dei Campionati Italiani 2019 di Pattinaggio artistico che andranno in scena questo fine settimana al Palaghiaccio di Trento assisteremo ad un confronto davvero interessante. Dopo un inizio di stagione a dir poco perfetto si sfideranno infatti per la prima volta dopo i Nazionali scorsi di Milano Matteo Rizzo e Daniel Grassl. Entrambi gli atleti arrivano a Trento dopo gare incoraggianti e positive, in cui hanno dimostrato di poter ...