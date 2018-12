Parma-Roma in tv | orario d’inizio e su che canale vederla

oasport

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Ultimo turno di campionato prima della lunga pausa invernale. La Serie A arriva al suo giro di boa, concludendo sabato 29 Dicembre il girone d’andata. Al Tardini si sfidano alle ore 15.00, sfida che attualmente vale un posto in Europa League. Gli emiliani sono reduci dalla bella vittoria in trasferta a Firenze con il gol di Roberto Inglese e sognano il sorpasso in classifica proprio sui giallorossi. La panchina di Eusebio Di Francesco è sempre a rischio ed un passo falso potrebbe voler dire esonero per l’ex tecnico del Sassuolo, con cui laha vinto proprio nella giornata di ieri per 3-1 con anche la prima rete in Serie A di Nicolò Zaniolo., match valevole per la diciannovesima giornata della Serie A si giocherà sabato 29 Dicembre alle ore 15.00. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.IL PROGRAMMA COMPLETO Sabato 29 ...