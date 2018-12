Parla la madre di Ciro Esposito | Sono avvilita e sconvolta | allo Stato non

Inter-Napoli - la madre di Ciro Esposito torna a Parlare : “il tema sicurezza non sembra interessare” : Antonella Leardi, madre di Ciro Esposito, ha molto a cuore il tema della sicurezza negli stadi: ieri brutte scene a margine di Inter-Napoli Si dice “avvilita” e “sconvolta” Antonella Leardi, madre di Ciro Esposito, commentando quanto avvenuto ieri a Milano prima di Inter-Napoli e la notizia della morte di un tifoso interista. Leardi è impegnata con la sua associazione “Ciro Vive” a trasmettere ai giovani ...

Davide Astori - Parla la madre : "Voglio solo la verità" : "Quello che è successo è stata una disgrazia, una fatalità, io lo so, nessuno lo ha voluto, ma voglio allo stesso tempo che...

“Non è lei”. Laura - caduta dal 7° piano. Il particolare inquietante. È la madre della ragazza a Parlare : La vicenda di Laura, studentessa di Orvieto precipitata dal settimo piano di un palazzo di Roma, si infittisce perché nei risultati dell’autopsia il corpo descritto sembra appartenere a un’altra persona. Un giallo vero e proprio. Ai microfoni di “Chi l’ha Visto?” la mamma di Laura spiega che fisicamente era diversa: “Statura, peso e colore degli occhi sono sbagliati, non sono i suoi”. E poi ancora perché le unghie sono state ...

Rabiot - Parla la madre : 'Non torniamo indietro - Adrien va via' : PARIGI - La decisione di lasciare il Paris Saint-Germain a fine stagione 'è ferma e definitiva. Ad oggi la situazione è così peggiorata che è impossibile tornare indietro '. Veronique Rabiot , mamma e ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Andrea Cerioli si commuove Parlando della morte della madre : Giovedì 13 c'è stata una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne, il popolare dating show che va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Come al solito sono state rilasciate le ultimissime Anticipazioni sul programma amoroso del Biscione' Mediaset; le novità sono parecchie, tra queste spicca l'indecisione di Lorenzo Riccardi, l'eliminazione importante da parte di Teresa Langella e il momento toccante che ha riguardato Andrea ...

Parla la madre di Elena Aubry : mia figlia morta per inadeguatezza strada : Roma – Graziella Viviano, madre di Elena Aubry, la 25enne morta a Roma su via Ostiense il 6 maggio in sella alla sua moto, e’ intervenuta ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’e’ desta’ condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Universita’ Niccolo’ Cusano. Sono arrivati i dati dell’autopsia di Elena. “Non auguro ...

Giulia Salemi prende le distanze dalla madre e Parla di Monte : Giulia Salemi non perdona la madre e svela tutta la verità sulla storia d’amore con Francesco Monte, iniziata nella casa del Grande Fratello Vip. La modella ha abbandonato il reality dopo essere finita in nomination dopo un’infrazione nel regolamento del GF Vip. A causare l’ira degli autori (e di Ilary Blasi) è stato il comportamento di Giulia: che ha parlato in persiano con la madre durante un incontro, scoprendo cosa stava ...

Giulia Salemi contro la madre : “Non invitatela più” - poi Parla di Monte : Giulia Salemi e la madre Fariba hanno litigato: le prime parole dopo il Grande Fratello Vip Prima intervista per Giulia Salemi dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip. Come si sussurra da giorni nel mondo dello spettacolo, la modella è furiosa con la madre Fariba. Le due sono ai ferri corti e tramite le pagine del […] L'articolo Giulia Salemi contro la madre: “Non invitatela più”, poi parla di Monte proviene da Gossip ...

Francesco Monte Parla del padre e della morte della madre : Francesco Monte elogia il padre per la forza mostrata Tempo di bilanci al Grande Fratello Vip 3. A una settimana dalla finale del reality, i concorrenti hanno iniziato a ripercorrere la loro esperienza all’interno del programma, mentre Francesco Monte si è lasciato andare ai ricordi. L’ex tronista ha iniziato a pensare agli affetti, al padre sempre presente e attento nei sui confronti e di suo fratello, e alla madre, scomparsa nel ...

Silvia Provvedi Parla del rapporto tra la madre e Fabrizio Corona : Fabrizio Corona e la madre di Silvia Provvedi erano uniti Il venerdì mattina è stato carico di sorprese per Silvia Provvedi. La mora delle Donatella, prima finalista del Grande Fratello Vip ha ricevuto un messaggio aereo dai suoi fans e da quelli di Francesco Monte e poi uno dalla sorella Giulia, uscita nel corso dell’ultima diretta del reality dopo un televoto lampo. In questi minuti la cantante è tornata a parlare di Fabrizio Corona, ...

Belen e il gossip : chi sta frequentando l’argentina? Parla la madre : Belen Rodriguez e il gossip: chi sta frequentando l’argentina? Parla la madre Belen Rodriguez, dopo essersi allontanata da Andrea Iannone, continua ad essere al centro del gossip del Bel Paese. Infatti si sono sprecate le voci su flirt e incontri amorosi che avrebbero coinvolto la modella da quando è tornata single. Su tutti un ritorno […] L'articolo Belen e il gossip: chi sta frequentando l’argentina? Parla la madre proviene ...

"Chiedevo aiuto - mi dicevano di avere pazienza" : Parla la madre che ha perso il figlio nel rogo appiccato dal marito : Non si dà pace Silvia Fojticova, la donna che ha perso il figlio Marco, di 11 anni, nel rogo appiccato dal marito, che voleva ucciderla. Slovacca, 39 anni, Fojticova ha ammesso di aver chiesto più volte aiuto per le violenze perpetrate dall'uomo, ma di non essere stata ascoltata. E di aver fatto una telefonata anche quel giorno, sentendosi rispondere di "portare pazienza". Al Corriere della Sera ha parlato dall'ospedale di ...

Mario Biondo - a Domenica In Parla la madre del cameraman morto in Spagna : Nella puntata di Domenica In, Mara Venier ha ospitato la madre di Mario Biondo , il cameraman italiano morto in Spagna nel 2013. Anche se il caso è stato archiviato come suicidio, ci sono ancora molti ...