Pallavolo – Milano euforica dopo il successo al tie-break su Ravenna | Pesaresi | “abbiamo

Pallavolo – Boxing Day - la Revivre Axopower Milano cerca la vittoria su Ravenna : Prima di ritorno per la Revivre Axopower Milano che ospita Ravenna alle ore 18.00 nel giorno di Santo Stefano Natale in palestra per la Revivre Axopower Milano che si prepara alla sfida di Santo Stefano del 26 dicembre, alle ore 18.00, contro la Consar Ravenna per la prima giornata del girone di ritorno del campionato italiano di Pallavolo di Superlega. Dopo la sconfitta contro Perugia, Milano riapre le porte del PalaYamamay per il Boxing ...

Pallavolo – Il presidente Fusaro carica l’ambiente : “insieme promuoviamo il progetto Powervolley Milano” : Cena di Natale con i partner della Powervolley al Savini di Milano con Giani, Nimir, Piano e Kozamernik Si respira aria di Natale nella Powervolley, ma si respira ancor più aria di Milano negli ambienti societari del presidente Lucio Fusaro che ieri, nella magnifica location del Savini in Galleria Vittorio Emanuele, ha organizzato la cena di Natale della Revivre Axopower insieme ai partner della stagione 2018 – 2019. Clima di festa e ...

Pallavolo – Revivre Axopower Milano-Vibo Valentia : l’analisi del tecnico Giani : L’analisi del tecnico Giani e del regista Sbertoli dopo la sfida tra Revivre Axopower Milnao e Vibo Valentia Sorride la Revivre Axopower Milano e non potrebbe essere altrimenti dopo la splendida vittoria nella dodicesima giornata di Superlega contro Vibo Valentia che lancia la società del presidente Lucio Fusaro al quinto posto in classifica. Milano centra il primo obiettivo stagionale, quello dell’ingresso nel tabellone dei quarti ...

Pallavolo – Revivre Axopower Milano show : Vibo Valentia affonda in tre set : Prestazione dominante dei ragazzi di coach Giani che trovano l’accesso alla final eight di Coppa Italia e consolidano il quinto posto È una Revivre Axopower Milano straripante quella che esce vittoriosa dal PalaYamamay di Busto Arsizio nella dodicesima giornata del campionato italiano di Superlega. Una prestazione maiuscola della compagine ambrosiana che regola in soli tre set l’avversario di turno, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. ...

Pallavolo – La Revivre Axopower Milano cerca tre punti fondamentali contro Vibo Valentia : contro i calabresi gli ambrosiani vogliono ipotecare il pass per la final eight di Coppa Italia Se non è un match point, poco ci manca. La Revivre Axopower Milano si prepara alla sfida contro Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia in vista della 12° giornata del campionato italiano di Pallavolo maschile Superlega Credem Banca. Penultima giornata d’andata per i ragazzi di Andrea Giani che, dopo la vittoria di domenica contro Civitanova e la ...

Pallavolo – Milano-Modena - si punta al soldout del Forum : è record - 9600 biglietti venduti in 24 ore : Numeri incredibili di vendite per la società del presidente Fusaro: si punta al sold out contro Modena con 12000 spettatori La Revivre Axopower Milano punta al sold out contro Modena per la sfida di domenica 13 gennaio 2019 al Mediolanum Forum. A soli 24 ore dall’apertura delle vendite, avvenuto giovedì 13 alle ore 15, sono infatti già stati venduti 9600 biglietti, che rappresentano un vero e proprio record per una partita di volley in ...

Pallavolo – Su le mani per Milano : la Revivre Axopower domina 3-0 la Lube Civitanova : Vittoria straordinaria per i ragazzi di Andrea Giani che si impongono con un grande Pallavolo sui cucinieri Applausi a scena aperta per la Revivre Axopower Milano che sfodera la migliore prestazione del campione e si impone senza appello 3-0 sui vice campioni del mondo della Cucine Lube Civitanova. Non c’è mai stata partita nell’impianto varesotto del PalaYamamay di Busto Arsizio, dove i ragazzi di Andrea Giani hanno imposto una pressione ...

Lega Pallavolo Serie A Femminile – Acquistata la nuova sede a Milano : La Lega Pallavolo Serie A Femminile ha una casa tutta sua, Acquistata la nuova sede a Milano Poco più di sei mesi fa Lega Pallavolo Serie A Femminile e Istituto per il Credito Sportivo siglarono un protocollo di intesa per impianti moderni e funzionali. Oggi, lunedì 26 novembre, il movimento di vertice Femminile italiano compie un primo e importante passo, ratificando l’acquisto di una nuova sede a Milano. Per la prima volta nella ...

Pallavolo – La sfida della verità per Milano : la Revivre Axopower ospita Verona per rilanciarsi in campionato : Match ad alta intensità per la Revivre Axopower Milano che chiude il mese di novembre in casa contro Verona: appuntamento domenica al palaYamamay di Busto Arsizio Tempo di vigilia per la Revivre Axopower Milano che domani scende in campo per la nona giornata del campionato di Superlega. Al PalaYamamay di Busto Arsizio l’avversario di giornata sarà la Calzedonia Verona guidata da coach Nikola Grbic per un match che si preannuncia ...

Pallavolo – Una schiacciata contro la violenza sulle donne : la splendida iniziativa della Revivre Axopower Milano : In occasione del match contro Verona del 25 novembre per tutte le donne che si presenteranno in cassa biglietto scontato del 50% La Powervolley Milano scende in campo contro la violenza sulle donne. In occasione del prossimo match casalingo di domenica contro Verona, la società del presidente Lucio Fusaro ha scelto di dare risalto alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre proprio il ...

Pallavolo – Coach Giani dopo la sconfitta di Milano a Siena : “piccole differenze fanno il risultato finale” : Coach Giani analizza la sconfitta di Milano contro Siena: si unisce al commento anche Sbertoli che spinge i compagni a lavorare duro in vista di Verona Due punti in due partite che provano a rendere meno amare il doppio stop consecutivo in campionato al tie break: si è svegliata così la Revivre Axopower Milano, tornata in Lombardia, dopo la sfortunata trasferta in terra toscana a Siena. Contro i padroni di casa dell’Emma Villas, ...

Pallavolo – Secondo stop consecutivo al tie break : Milano cade a Siena che trova la prima gioia : Non bastano due ore di partita ai ragazzi di Giani per avere la meglio dell’Emma Villas: alla fine è 3-2 per Siena Secondo stop consecutivo al tie break per la Revivre Axopower Milano che cade al PalaEsstra di Siena e concede ai padroni di casa dell’Emma Villas la prima vittoria stagionale dopo più di due ore di partita. Match altalenante e ricco di emozioni quello che hanno disputato le due squadra ma nella lotteria del quinto parziale è ...

Pallavolo – Il palio di Siena per la Revivre Axopower Milano : domani trasferta toscana contro l’Emma Villas : trasferta toscana per la Revivre Axopower Milano: domani alle 18 la sfida contro Emma Villas per l’8ª giornata di Superlega trasferta toscana con vista su Siena per la Revivre Axopower Milano che domani torna in campo alle ore 18.00 per l’ottava giornata di Superlega. Avversari di turno saranno i padroni di casa dell’Emma Villas che, ancora fermi a 0 vittorie in questa stagione, cercano il rilancio tra le mura amiche del PalaEstra. ...

Pallavolo – Derby da quinto posto : domani al PalaYamamay va in scena Milano – Monza : Giani tiene alta l’attenzione: “Vincere genera fiducia, ma Monza è una squadra temibile. Sarà un Derby lottato” Derby con vista quinto posto per la Revivre Axopower Milano! Torna di scena al PalaYamamay di Busto Arsizio la Superlega con la formazione di Andrea Giani impegnata nel settimo turno di campionato contro i rivali della Vero Volley Monza. Sarà una sfida dal sapore particolare quella che vedrà contrapposti ambrosiani e brianzoli, ...