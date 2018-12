ilfattoquotidiano

: Padova, incidente alle Acciaierie Venete: morto dopo 7 mesi il secondo operaio ustionato dalla colata di acciaio fu… - fattoquotidiano : Padova, incidente alle Acciaierie Venete: morto dopo 7 mesi il secondo operaio ustionato dalla colata di acciaio fu… - Phil_di_Fer : ...un'altra vittima sul lavoro: una strage continua e puntualmente ignorata! - SilvanoSalviato : #Padova #lavoro #sicurezza #AcciaierieVenete È morto il secondo operaio ustionato nell'incidente di maggio scorso… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Era rimasto coinvolto nell’delledi, avvenuto nel maggio scorso, riportando ustioni in tutto il corpo. Marian Bratu, uno dei due feriti gravi, investiti dalla colata di acciaio liquido, non ce l’ha fatta. L’romeno èsettedi agonia nel reparto rianimazione dell’ospedale cittadino. Prima di lui anche il compagno di reparto Sergiu Todita era deceduto, 24 giornila tragedia, al centro grandi ustionati di Cesena. I due si trovavano nel reparto fonderia quando la rottura del gancio di una siviera aveva causato la caduta della “cesta” contenente 90 tonnellate di acciaio fuso, provocando una devastante ‘bomba di calore’ che aveva travolto i lavoratori. Bratu aveva da poco compiuto 44 anni.I due dipendenti delledi Riviera Francia erano stati presi in pieno dalla lingua ...