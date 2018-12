Orrore | bambina di tre anni stuprata e uccisa | il corpo ritrovato in una scarpata

Orrore in Pakistan - bambina di tre anni stuprata e uccisa : il corpo ritrovato in una scarpata : stuprata e uccisa a tre anni. Difficile dire altro. La cronaca racconta che si chiamava Faryal e che il corpicino martoriato è stato ritrovato in una scarpata vicina al villaggio dove abitava, in Pakistan, dopo che i genitori ne avevano denunciato la ...