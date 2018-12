Oroscopo dell' anno 2019 | favoriti i segni del Leone e Pesci

Oroscopo della prima settimana del 2019 (1-6 gennaio) : 7 giorni positivi per Toro e Leone : La prima settimana del nuovo anno si apre alla grande per i nati sotto il segno di Leone e Toro. Piccoli problemi di cuore si prevedono per i segni di Ariete e Capricorno. Sette giorni estremamente positivi attendono, invece, Sagittario e Acquario. Le previsioni astrali, complice la propizia congiunzione astrale del satellite Luna con il pianeta Venere, regalerà un fine settimana di grande felicità ai segni di acqua (Scorpione e Cancro). I segni ...

Oroscopo dell'amore per i single - 27 dicembre : riflessi emotivi per i Gemelli : Le festività natalizie sono passate alla grande, ora spetta a voi single mettere in mostra il vostro lato migliore aprendovi alle conquiste amorose di fine anno. E allora come sarà l'Oroscopo dell'amore per i cuori solitari nella giornata di giovedì 27 dicembre? L'Ariete ha bisogno di ravvivare la sfera emotiva, con impegno e dedizione. Vergine ha bisogno di investire nei sentimenti, così come il Capricorno. Gli astri spingono gli altri segni ...

Oroscopo di domani 27 dicembre con classifica stelline : sul 'trono' dell'amore l'Ariete : L'Oroscopo di domani 27 dicembre 2018 mette in buona evidenza il momento fortunato per alcuni segni, decisamente favoriti nei comparti relativi all'amore e al lavoro. Curiosi di sapere di quali segni si tratta? Questo giovedì, pochi i segni sottoposti alla positiva attenzione degli astri. Oltre al già citato Ariete, annunciato nel titolo principale e di conseguenza favorito nella "top del giorno", solo altri due simboli astrali potranno contare ...

Classifica Oroscopo dell'amore nel 2019 : Scorpione sul podio - Ariete all'ultimo posto : Nel 2019 avremo Giove in Sagittario e Saturno in Capricorno come transiti preponderanti. Urano, dapprima retrogrado in Ariete, si sposterà definitivamente in Toro da marzo. Marte farà la spola dall'Ariete allo Scorpione. Nettuno sarà in Pesci per l'intero anno. Sul podio 1° posto - Cancro: la galanteria dei nativi di questo segno la farà da padrona nel 2019. Le posizione planetarie andranno a favorire i nuovi flirt per i single e la stabilità ...

Dieta dell'Oroscopo : perdi peso a seconda del tuo segno : Sagittario siete persone indipendenti e ospitali, la Dieta che fa per voi è veloce e offre risultati evidenti unita a un po' di sport. Per raggiungere i vostri obiettivi provate la Dieta dei tre ...

Dieta dell’Oroscopo : perdi peso a seconda del tuo segno : Le avete provate tutte eppure non riuscite proprio a dimagrire? Visto che tentar non nuoce potreste mettere in conto di affidarvi alle stelle. Esatto, avete letto bene, perché, oltre alle diete consone, esiste anche uno speciale regime alimentare che segue il segno zodiacale. E sicuramente potrebbe essere da stimolo a cambiare un po’ qualche abitudine, magari non delle più salutari. Ecco segno per segno qualche trucco da seguire, sperando che ...

L'Oroscopo sincero della settimana - come andrà questo Natale 2018 - : Sono state settimane emotivamente impegnative per voi Scorpione, che però in questi giorni avete trovato una manciata di sentimentalismo nel vostro cuore e lo state spargendo in giro per il mondo. C'...

Oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dal 24 al 30 dicembre : La classifica dei segni zodiacali più fortunati per la settimana secondo Paolo Fox, l'astrologo di "Mezzogiorno in famiglia"

Oroscopo - previsioni 2019 di Jupiter : lo zodiaco dell’anno prossimo : Oroscopo 2019: le previsioni degli astri dell’anno nuovo secondo Jupiter A meno di dieci giorni dall’arrivo dell’anno nuovo, le previsioni dell’Oroscopo di Jupiter sono state svelate, come da tradizione, su Rai News 24, dove l’astrologo ha anche svelato qual è il ‘podio’ dei segni zodiacali più fortunati secondo l’Oroscopo del 2019. Si comincia con il Sagittario, che dopo 12 anni vedrà il ritorno ...

Oroscopo Paolo Crimaldi 2019 : le previsioni astrologiche dell’anno : Oroscopo 2019: previsioni astrologiche di Paolo Crimaldi per tutti i segni zodiacali Anche Paolo Crimaldi, come tutti i suoi colleghi astrologi, ha già svelato alcune anticipazioni sulle sue previsioni dell’Oroscopo del 2019, a pochi giorni dall’arrivo dell’anno nuovo. Della situazione delle stelle secondo Paolo Crimaldi ne parliamo in questo articolo, riportando alcune previsioni astrologiche dell’Oroscopo 2019 tratte ...

Oroscopo dell'amore per i single del 23 dicembre : incontri amorosi per il Sagittario : Un altro cielo costellato di astri benefici è lì pronto per elargire magici influssi capaci di riscaldare i cuori solitari, soprattutto con l'avvicendarsi delle festività natalizie. L'Oroscopo dell'amore di domenica 23 dicembre è dedicato ai single che per Natale cercheranno l'altra metà con impegno e grinta, progettando un futuro ricco di amore e passione. Buone le previsioni astrologiche amorose per i Sagittario che vivranno grandi ...

Oroscopo della settimana di Natale : Cancro in cerca di meditazione : Anche il mese di dicembre sta giungendo al suo termine e con esso possiamo dire addio al 2018, accogliendo così l'ingresso nel 2019. La maggior parte delle persone si sta precipitando per portare a termine gli ultimi preparativi in occasione del Natale, mentre altri si ritrovano costretti a letto a causa dell'influenza ed altri ancora si preparano a turni lavorativi durante i giorni di festa. Un'ondata di nervosismo potrebbe sopraggiungere su ...

Oroscopo della Vigilia - 24 dicembre : Acquario rilassato - scintille per Ariete : Lunedì 24 dicembre 2018 i segni dello zodiaco saranno divisi fra quelli impegnati davanti alla cucina per rendere la sera speciale, come il Toro e la Vergine, e quelli che non disdegnano di passare una Vigilia all'aperto per festeggiare respirando aria natalizia. L'Acquario e i Gemelli saranno i più predisposti per quest'ultima possibilità. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: un po' di lavoro al mattino potrebbe guastarvi la prima parte ...

Oroscopo della settimana dal 24 al 30 con pagelle : amore sotto l'albero a Bilancia e Pesci : L'Oroscopo della settimana dal 24 al 30 dicembre pronostica sette nuove giornate molto interessanti in amore, come pure nel lavoro, ma solo per alcuni fortunati. In primo piano in questo contesto, come anticipato nei titoli di apertura, i segni relativi a Bilancia (voto 9) e Pesci (voto 9): entrambi i suddetti segni hanno in preventivo il massimo supporto da parte delle stelle. Buone le previsioni messe a nudo dall'Astrologia del periodo anche ...