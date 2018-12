Oro e società aurifere star di fine 2018 | il petrolio cerca il riscatto

Inter - clamOroso alla Pinetina : Nainggolan sospeso dalla società : In estate si pensava che la stagione dell’Inter avrebbe avuto Radja Nainggolan tra i suoi punti cardine. In realtà, tra infortuni e ricadute, il belga finora ha dato un apporto limitatissimo alla squadra di Spalletti e ha fatto discutere più per quanto compiuto fuori dal campo che per le prestazioni. Le serate in discoteca, il vizio del gioco e più in generale una vita sregolata fino alla sospensione del club, appena concretizzatasi. ...

Mariela Castro : «Per i diritti Lgbti a Cuba necessaria una coscienza critica : in una società in Rivoluzione richiede un lavOro permanente» : Oltre a quelli accennati, quali sono stati negli ultimi anni gli altri cambiamenti a Cuba per le persone Lgbti? Per quanto riguarda i diritti delle persone Lgbt la volontà politica del governo Cubano ...

Pepe cuore d'Oro : rescinde con il Besiktas e paga gli stipendi ai dipendenti della società : In campo si è spesso reso protagonista di diversi interventi da vero e proprio duro, ma adesso Pepe ha dimostrato di avere un cuore d'oro . L'avventura del difensore portoghese con il Besiktas è ...

MarlbOro investe milioni nella società che produce cannabis : Altria, il produttore delle sigarette a marchio Marlboro ha siglato un accordo per rilevare il 45% del produttore canadese di cannabis Cronos. L'azienda che controlla Philip Morris USA mette sul ...

MarlbOro investe milioni nella società che produce cannabis : Altria, il produttore delle sigarette a marchio Marlboro ha siglato un accordo per rilevare il 45% del produttore canadese di cannabis Cronos. L'azienda che controlla Philip Morris USA mette sul ...

LavOro nero nell’azienda di famiglia - Di Maio : “Oggi metterò la società in liquidazione” : "L’attività imprenditoriale della Srl è cessata da oltre un anno e domani la stessa verrà posta in liquidazione. Poiché ho già dichiarato di non essermi mai occupato di fatti di gestione, non potendomi ora occupare del controllo di legalità e della revisione contabile postumi delle aziende di famiglia, io direi di finirla qui perché devo occuparmi dei problemi del Paese", ha spiegato il vicepremier Di Maio al Fatto Quotidiano. .Continua a leggere

Di Maio socio della società di famiglia con un dipendente in causa per lavOro nero : Un dipendente della Ardima Costruzioni - di Antonio Di Maio e Paolina Esposito, genitori del vicepremier M5s - ha fatto causa alla detta azienda per farsi riconoscere le ore lavorate in nero. In primo grado ha perso, ma ha fatto ricorso in Appello contando di vincerlo. Nel frattempo il papà di Di Maio avrebbe anche proposto una mediazione, soldi per chiudere il contenzioso.Il particolare più rilevante è che il contenzioso ...

Mercato NBA – Ribaltone in casa Sixers! Adesso è la società che vuole vendere Fultz : ecco il clamOroso scenario : Dopo i rumor dei giorni scorsi, che parlavano di una richiesta di cessione inoltrata da Markelle Fultz ai Sixers, nelle ultime ore ha preso piede una clamorosa ipotesi ‘a parti invertite’ Il mistero legato al destino di Markelle Fultz continua ad infittirsi. Se nei giorni scorsi erano circolati alcuni rumor legati alla presunta richiesta del giocatore di cambiare aria, motivata da una cattiva gestione della franchigia di un suo ...

Calciomercato Roma - la società giallOrossa segue la linea verde : ecco chi interessa [GALLERY] : 1/5 Luciano Rossi AS Roma/LaPresse L ...

Zuckerberg di nuovo sotto accusa. “Non sapevo nulla della società di lobbyng che per Facebook screditava SOros” : Il fondatore del social network risponde alle accuse del New York Times. Nega di aver dato lui l’ordine di assumere l’azienda di lobbying di Washington per accostare le voci critiche al finanziare preso di mira da destra e populisti. “Abbiamo subito rotto il contratto”,...