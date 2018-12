Ora è ufficiale | il governo taglierà anche le pensioni calcolate con il contributivo

Manovra - il governo aumenta la pressione fiscale al 42 - 4% : Ora c’è la conferma ufficiale : Nel 2019, con l'approvazione della Manovra, la pressione fiscale aumenterà dal 42% al 42,4%. A comunicarlo è il presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio, confermando un dato che rimarrà sostanzialmente stabile negli anni successivi: al 42,8% nel 2020 e al 42,5% nel 2021. La pressione fiscale "leggermente aumenta", afferma Giuseppe Pisauro.Continua a leggere

Honor View 20 Ora è ufficiale. Fotocamera da 48MP e display con foro tra le caratteristiche : La tecnologia mobile ha fatto enormi passi avanti negli ultimi anni portando nei negozi di tutto il mondo smartphone sempre più prestanti e in grado di gestire moltissime attività, grazie al lavoro costante dei principali produttori del settore. Giusto qualche settimana prima di Natale, era stato anticipato un nuovo smartphone che sarebbe stato svelato entro breve in Cina per poi arrivare anche nel Vecchio Continente. In quell’occasione ...

I fan chiedono a Sony una lista ufficiale con i giochi migliOrati per PS4 Pro : Da qualche tempo, Microsoft sa come mantenere la community Xbox felice e un semplice motivo è dare loro quello che vogliono prima che venga richiesto. Ad esempio dal lancio di Xbox One X, Microsoft ha lanciato una pagina dedicata che fornisce informazioni chiare su quali giochi sono migliorati per la console premium, quali titoli raggiungono il 4K e hanno il supporto HDR, e per di più c'è un elenco separato di giochi che hanno miglioramenti ...

U.S. San Salvo - Ora è ufficiale : Dino Ciavatta è il nuovo allenatore : L'U.S. San Salvo comunica che nella giornata di oggi ha scelto di affidare la panchina biancazzurra a mister Dino Ciavatta. Il tecnico, sansalvese doc, dirigerà il primo allenamento nel pomeriggio di ...

Huawei Nova 4 Ora è ufficiale. Tripla fotocamera con sensore da 48MP e 8GB di RAM : Il notch, la caratteristica barra nera posizionata nella parte alta del display, è stata una delle più recenti novità introdotte da molti produttori nei propri smartphone. E se in alcuni modelli la forma è stata ridotta, ricordando la forma e le dimensioni di una goccia, la prossima frontiera sembra essere rappresentata da una sorta di foro, posizionato nella parte laterale del display. E’ il caso di Huawei Nova 4, il nuovo smartphone già ...

eSports - Pokémon GO : le sfide tra allenatori stanno per arrivare - Ora è ufficiale! : Poter sfidare i nostri amici in carne e ossa a suon di mostri catturati su Pokémon GO è il regalo di Natale più bello che Niantic ci potesse fare. Già, perché ieri sera la software house ha annunciato ufficialmente l’arrivo della modalità dedicata alle sfide tra allenatori per il suo titolo di maggior successo. In arrivo proprio alla fine di questo mese, la novità più richiesta di sempre dai fan di Pokémon GO, fortunatamente, sarà diversa dal ...

LETTURE/ Quelle verità su Mani pulite che ancOra mancano alla "storia" ufficiale - IlSussidiario.net : Di recente la trasmissione "Atlantide" , La7, di Andrea Purgatori si è occupata di Mani pulite e Tangentopoli. Ma lo ha fatto in modo molto parziale.

Libertadores - Ora è ufficiale : River-Boca si giocherà a Madrid : Il Tribunale di Disciplina della CONMEBOL ha respinto il ricorso del Boca: il match si giocherà al Santiago Bernabeu il prossimo 9 dicembre. L'articolo Libertadores, ora è ufficiale: River-Boca si giocherà a Madrid è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

inXile Entertainment sta lavOrando ad un remaster ufficiale del primo Wasteland : Per chi non lo sapesse l'originale Wasteland uscì nel lontano 1988 ed oggi è considerato un classico di culto. Per questo motivo non sorprenderà che in questo periodo in cui i remaster vanno tanto di moda, un remaster originale del primo Wasteland stia arrivando.Come riporta Windowscentral infatti inXile Entertainment è al lavoro su una versione adatta ad un pubblico moderno del classico uscito nel 88'. Il gioco è un RPG isometrico a turni ed è ...

River Plate-Boca Juniors - Finale Copa Libertadores 2018 : dove e quando si gioca? Data - programma - Orario e tv. Ufficiale la sede del recupero : Dopo la suggestione di Genova o l’ipotesi di Abu Dhabi, la Finale di ritorno della Copa Libertadores 2018 tra River Plate e Boca Juniors è destinata a svolgersi a Madrid. Secondo i media spagnoli si dà ormai per certa questa scelta. Relativamente alla Data si parla infatti di 8 o di 9 dicembre, con quest’ultimo giorno il più probabile (ore 20.30). Vero è che il Santiago Bernabeu, casa del Real Madrid, per una serata avrà i forti ...

MotoGp – E’ ufficiale : le strade di Valentino Rossi e Luca CadalOra si separano : Luca Cadalora e Valentino Rossi non saranno più fianco a fianco dalla pRossima stagione di MotoGp: il coach del Dottore ha deciso di fermarsi Sembrava che la decisione sarebbe avvenuta tra qualche giorno, invece è arrivata appena dopo la conclusione della seconda giornata dei test di Jerez de la Frontera la comunicazione ufficiale della rottura del rapporto di collaborazione tra Valentino Rossi e Luca Cadalora. Dopo un lavoro fianco a ...

Ufficiale Batman Arkham Collection - prezzo e come migliOra la trilogia su Xbox One X : Batman Arkham Collection è già disponibile sul Microsoft Store al prezzo di 59,99 euro e presenta dei miglioramenti per Xbox One X. Si tratta di un bundle che contiene l’intera trilogia di videogiochi di Batman Arkham cioè Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City e Batman Arkham Knight. Proprio sullo store Microsoft nella sinossi del bundle è stato specificato che Batman Arkham Collection è la versione definitiva della trilogia Arkham di ...

Ufficiale il video di Il cOraggio di andare di Laura Pausini feat. Biagio Antonacci girato in una location speciale : Il video di Il coraggio di andare di Laura Pausini feat. Biagio Antonacci arriva a qualche settimana dal rilascio del singolo per le radio che ha raggiunto le radio nella data insolita di martedì 20 novembre. La location scelta è quella di FutureLab a Bologna, con riprese che sono state condotte dopo il concerto di Laura Pausini a Casalecchio di Reno tenuto nell'ambito del tour dedicato a Fatti sentire. I protagonisti della resa visiva ...

Robert Kubica torna in Formula 1 - Ora è ufficiale : la sua avventura alla Williams : È ufficiale: Robert Kubica tornerà dalla prossima stagione a correre in Formula 1 con la scuderia britannica Williams . La notizia è arrivata direttamente dai profili social della scuderia nella ...