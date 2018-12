Open Fiber - a Campagnano di Roma collegati primi clienti in aree bandi Infratel : Roma, 27 dic. (AdnKronos) - Open Fiber ha collegato oggi a Campagnano di Roma (RM) i primi clienti alla rete interamente in fibra ottica che sta realizzando nei cluster C&D, le cosiddette 'aree bianche' oggetto dei primi due bandi Infratel, società inhouse del Ministero dello Sviluppo Economico. I c

Open Fiber : primi clienti in aree bianche : ANSA, - ROMA, 17 DIC - Open Fiber ha collegato ad Anguillara Sabazia , Roma, e San Giovanni La Punta , Catania, i primi clienti alla rete interamente in fibra ottica che sta realizzando nei cluster C&...

"Open Fiber? Non la venderemo mai" : Il numero uno dell'Enel Francesco Starace non venderà mai Open Fiber. E per rafforzare il concetto paragona la società della rete in fibra - che Enel controlla insieme con Cdp - alla Enel Green Power ...

La banda ultra larga arriva a Lecce - pronta la rete Open Fiber : Lecce , askanews, - La rete in fibra ottica è pronta per raggiungere le case dei Leccesi. Dopo la firma, nel novembre 2017, della convenzione con il Comune che prevedeva, fra l'altro, la posa di fibra ...

Open Fiber - in campo per studenti Scampia : ANSA, - NAPOLI, 4 DIC - Open Fiber scende in campo per offrire agli studenti dell'ITI 'Galileo Ferraris' di Scampia l'opportunità di toccare con mano la realtà lavorativa di una grande azienda. E'lo ...

Dl Fisco - ok aula Senato a emendamento per rete unica Tim-Open Fiber : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tim-Open Fiber - il governo punta alla rete pubblica unica e nazionale : L’Aula del Senato ha approvato l’emendamento al decreto fiscale, che favorisce con incentivi la creazione di una rete unica tra Tim e Open Fiber. Finora si era parlato di un’infrastruttura con una proprietà diversa o sotto controllo di terzi indipendenti. Ma in nessun testo era comparso l’aggettivo «pubblica», che potrebbe preludere al controllo di Cassa depositi e prestiti...

TIM-Open Fiber - poste le basi per la creazione del gestore unico della rete : Gettate le basi per la creazione di una rete unica a banda ultralarga , in capo ad una società dove confluiranno le reti di TIM e Open Fiber, cui verrà garantito un sistema di remunerazione dell'...

Tim-Open Fiber - scioperi al Mise contro 'spezzatino'/ Di Maio 'frena' : "su scorporo nessun progetto" - IlSussidiario.net : Tim, operazione con Open Fiber fa discutere: presidi e scioperi al Mise contro rischio 'spezzatino'. Di Maio frena, 'nessun progetto di scorporo'

Open Fiber : al via commercializzazione fibra ultraveloce con Vodafone (2) : (AdnKronos) - La società guidata da Elisabetta Ripa sta investendo a Novara circa 19 milioni di euro, per cablare 38mila unità immobiliari attraverso 240 km di rete. Grazie alla connessione in Ftth, anche la città di Novara potrà essere più competitiva in diversi ambiti: dall’innovazione alle start

Open Fiber : al via commercializzazione fibra ultraveloce con Vodafone : Roma, 22 nov. (AdnKronos) - All’ombra della cupola di San Gaudenzio da oggi si corre a 1 Gigabit al secondo: Open Fiber ha infatti aperto la commercializzazione del servizio su fibra ultraveloce per oltre 25mila unità immobiliari di Novara, che possono così beneficiare di una connessione sicura, vel