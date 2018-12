Nuovo gioco dedicato ai Pokémon nel 2019? Le indiscrezioni al 27 dicembre

Spider-Man : i giocatori stanno ricreando alcuni momenti del film "Spider-Man - Un Nuovo universo" nel gioco di Insomniac Games : Con il film Spider-Man - Un nuovo universo ora disponibile, i giocatori di Marvel's Spider-Man stanno trovando il modo di ricreare momenti riconoscibili dalla pellicola.Come riporta Comicbook, il costume di Miles Morales del nuovo film di Spider-Man non è una delle tante opzioni di costume che i giocatori hanno in Marvel's Spider-Man, il gioco uscito in esclusiva per PlayStation 4, ma questo non significa che i giocatori non possano portare ...

Reno Unito - Russia e il Nuovo grande gioco : ... il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, si recava in visita in cinque Paesi dell'Africa sub-sahariana che risultano essere strategicamente importanti per la nuova economia russa che tende a ...

Atom RPG : ecco il Nuovo gioco di ruolo post-apocalittico che strizza l'occhio ai primi Fallout : In questi giorni è stato pubblicato Atom RPG, un gioco di ruolo vecchia scuola ambientato in Unione Sovietica. Come per Fallout (serie a cui Atom RPG si ispira) una guerra nucleare ha trasformato l'intero territorio in una landa radioattiva. I veterani dei primi Fallout si troveranno subito a casa, con combattimenti a turni, dialoghi e tante statistiche da tenere d'occhio.Come riporta Rock Paper Shotgun, ecco come gli sviluppatori descrivono ...

Sony lancia a sorpresa un Nuovo gioco Lemmings per dispositivi mobile : Un nuovo gioco Lemmings è appena stato lanciato su dispositivi mobile ed è stato annunciato sul blog di PlayStation. "Sul blog di PlayStation?", vi chiederete, lì dove Sony parla di giochi per PlayStation?Ebbene, come segnala Eurogamer.net, sì. Si tratta di un gioco per PlayStation? La risposta è no, quindi perché l'annuncio è arrivato dal blog ufficiale?Sony possiede Lemmings. Il publisher originale di Lemmings, Psygnosis, è diventato parte di ...

Lo sviluppatore di Stardew Valley parla del suo futuro - il quale comprende anche un Nuovo gioco : Eric Barone è lo sviluppatore di Stardew Valley e attualmente si sta focalizzando sui nuovi contenuti del suo gioco, per quanto abbia per la testa anche un nuovo progetto.Come riporta Dualshockers infatti Eric "ConcernedApe" Barone nel suo blog ha parlato del suo futuro, e in particolare ha citato un nuovo gioco che sarebbe in cantiere, in quanto lo sviluppo per il momento è messo in pausa per terminare gli ultimi ritocchi a Stardew Valley.Il ...

Afterparty : il Nuovo gioco dagli sviluppatori di Oxenfree si mostra in un nuovo video gameplay : Afterparty è stato annunciato lo scorso marzo e adesso, dopo qualche mese di silenzio, è tornato a mettersi in mostra con un nuovo video gameplay della durata di ben 19 minuti, tratto dalla demo del gioco.Il filmato ci permette di dare un'occhiata un po' più estesa al lavoro svolto dagli sviluppatori di Oxenfree. La storia ci metterà nei panni di Milo e Lol, due amici molto legati. Purtroppo però Lola muore e va a finire all'inferno, per cui ...

Planetside Arena è il Nuovo gioco di Daybreak Games in grado di supportare fino a 1.000 giocatori per sessione : Planetside Arena è stato rivelato come il prossimo gioco della serie, una fusione tra la meccanica classica di Planetside e la struttura più tradizionale basata sui match.Come riporta VG247.com, Daybreak Games ha annunciato che Planetside Arena arriverà su PC il 29 gennaio. A differenza di quanto si possa immaginare leggendo il nome, Planetside Arena non sarà uno sparatutto "in Arena" su piccola scala.Il gioco conserva la scala di Planetside e ...

DiRT Rally 2.0 : il Nuovo video diario di sviluppo parla dei miglioramenti apportati al gioco : Codemasters ha oggi pubblicato un nuovo video "Dev Insight" di DiRT Rally 2.0, focalizzato sui miglioramenti apportati al gioco sin dal lancio di DiRT Rally. Nel nuovo trailer il Chief Games Designer, Ross Gowing, e il Rally Consultant, Jon Armstrong, parlano dei miglioramenti apportati alle auto, alle location e al modo in cui i nuovi modelli di pneumatici interagiscono con le superfici stradali. Codemasters ha inoltre annunciato la Steelbook ...

Conan Unconquered è un Nuovo gioco di strategia ambientato nell'universo di Robert E. Howard : Lo sviluppatore del remaster di Command & Conquer, Petroglyph, sta lavorando a un nuovo gioco ambientato nell'universo di Conan.Il trailer di Conan Unconquered, riportato da VG247.com, rivela decine di truppe che assaltano una fortificazione mentre Conan sta in piedi sul muro, flettendo i muscoli.Il cinematic trailer è stato svelato durante il Kinda Funny Games Showcase:Read more…

Far Cry New Dawn : scopriamo il gameplay con un Nuovo video di gioco : Far Cry New Dawn è il nuovo capitolo della saga annunciato in occasione dei The Game Awards 2018 della scorsa notte, e sarà ambientato nello stesso universo del quinto capitolo per quanto l'ambientazione sia decisamente di stampo post-apocalittico.Ebbene a distanza di alcune ore dall'annuncio del gioco, riporta VG247, possiamo finalmente vedere il primo video gameplay del titolo nel quale possiamo vedere un po' d'azione, le nuove armi e i nuovi ...

Un Nuovo gioco Pokémon per mobile in arrivo? Prime conferme al 7 dicembre : Il franchise legato ai Pokémon è sempre in costante e dinamico divenire. Le piccole creature partorite dal genio di Satoshi Tajiri, e che con l'ausilio di Nintendo sono divenuti anche delle vere e proprie icone nell'ambito videoludico, hanno travalicato i decenni, toccando nel corso del tempo numerose piattaforme. L'ultima console in ordine temporale è stata chiaramente Nintendo Switch, che ha inglobato all'interno del proprio parco titoli ...

The Game Awards 2018 : Hades è il Nuovo gioco dei creatori di Bastion e Pyre ed è già disponibile sull'Epic Games Store : Tra i tanti annunci del The Game Awards 2018 non potevamo di certo ignorare quello che ci ha svelato la nuovissima fatica dei ragazzi di Supergiant Games, team conosciuto e apprezzato per gli ottimi Bastion, Transistor e Pyre. Signore e signori, ecco Hades.Il titolo in questione si presenta come un dungeon crawler con un'impostazione da hack 'n' slash e può contare su uno stile artistico, come da tradizione per lo studio, molto curato e ...

The Game Awards 2018 : Journey to the Savage Planet è il Nuovo gioco sci-fi del director di Far Cry 4 : Journey to the Savage Planet è il titolo d'esordio di Typhoon Studios, il nuovo studio di sviluppo - con sede a Montreal - fondato dai veterani dell'industria dei videogiochi: Alex Hutchinson, Yassine Riahi e Reid Schneider. Questo nuovo titolo - in partnership con 505 Games - è stato svelato ai The Game Awards, con un nuovo trailer.In uscita nel 2019 per PC, PlayStation 4 e Xbox One, Journey to the Savage Planet è un gioco di avventura in prima ...

Un Nuovo gioco Pokémon per dispositivi mobile potrebbe essere in sviluppo : Come riporta GameInformer, un annuncio su LinkedIn avrebbe rivelato un nuovo progetto Pokémon in sviluppo. The Pokémon Company ha pubblicato un annuncio di lavoro nel quale si ricerca un "principal game designer" per un progetto Pokémon mobile ancora senza nome.In particolare, l'annuncio ricerca qualcuno con esperienza in Unity, che nessuno degli altri titoli Pokémon ha utilizzato, ad eccezione del gioco di carte collezionabili Pokémon per ...