Nuove date per il tour 2019 di Anastasio | raddoppiano i concerti a Milano e Roma

Si aggiungono Nuove date al tour di Elisa nei teatri con Milano e Roma : info biglietti in prevendita : Sono ufficiali le nuove date di Elisa nei teatri, con concerti al via a partire da Firenze nel 2019. Il calendario per il supporto di Diari Aperti si da quindi sempre più ricco, con altri live annunciati anche per il Teatro degli Arcimboldi di Milano e all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Le prevendite dei biglietti sono già aperte per le piattaforme online, mentre i punti vendita saranno attrezzati a partire dalle 12 del 24 dicembre. ...

Quattro Nuove date per i concerti di Manuel Agnelli nei teatri da Trieste a Sassari : biglietti in prevendita : Sono annunciate le nuove date per i concerti di Manuel Agnelli nei teatri, con biglietti in prevendita dalle 12 del 20 dicembre per le 4 tappe nelle quali approderà anche in Sardegna per un live al Teatro Comunale di Sassari. La consegna dei biglietti avverrà secondo le modalità abituali, con consegna tramite corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, occorre presentarsi in cassa con la copia del proprio documento ...

Inarrestabile il tour di Eros Ramazzotti per Vita ce n’è - si aggiungono Nuove date in America : Il tour di Eros Ramazzotti per Vita ce n'è sembra non volersi fermare. Dopo le prime date annunciate, l'artista romano si dice pronto ad allungare il calendario con altri appuntamenti che condurrà nelle Americhe. Si tratta dei concerti legati al supporto di Vita ce n'è, sua ultima prova di studio nella quale ha voluto già inserire una nota internazionale attraverso i duetti con Luis Fonsi e Alessia Cara. La prevendita dei biglietti per le ...

Måneskin - i concerti sold out in pochi giorni : arrivano tre Nuove date a Roma - Bologna e Milano : nuove date per il tour primaverile dei Måneskin, la band rivelazione dell'anno che ha registrato il sold out di tutti i concerti con 'Il Ballo della Vita Tour ' , in partenza a marzo 2019. A ...

Annunciate Nuove date del tour di Elisa nei teatri a Milano e Firenze - c’è anche Cagliari : biglietti in prevendita : Il tour di Elisa nei teatri si fa sempre più ricco. Dopo il successo di vendite delle prime date, si è deciso per nuovi concerti a Milano e Firenze ma in calendario compare anche una nuova data a sorpresa a Cagliari. Diventano quindi tre le date di Firenze e quattro quelle di Milano, rispettivamente al Teatro Verdi e al Teatro degli Arcimboldi, con biglietti in prevendita dalle 16 del 21 novembre per tutte le piattaforme online, mentre i ...

Nuove date per il Diari Aperti Tour di Elisa nel 2019 : il calendario aggiornato : Da quattro settimane è Elisa che domina la classifica Airplay con il suo singolo “Se piovesse il tuo nome” scritto da Calcutta, trasmesso da tutte le radio e primo in classifica EarOne. Dopo l’uscita del suo nuovo album “Diari Aperti” pubblicato il 26 ottobre, e che ha debuttato secondo in FIMI, l’artista è in giro per l’Italia per delle Live Session in acustico con le quali incontra i suoi fan e canta con il pubblico che da più di vent’anni la ...

Quattro Nuove date di Claudio Baglioni nel 2019 con Al Centro : biglietti in prevendita da novembre : Mentre è impegnato nei primi preparativi del festival di Sanremo 2019 e fino al 24 novembre sarà in scena coi concerti della prima parte del tour, nuove date di Claudio Baglioni nel 2019 si aggiungono al calendario del tour Al Centro. Ben 4 ulteriori appuntamenti annunciati da Fep Group per il cantautore romano, che quest'anno ha rinnovato la sua popolarità dopo il successo di pubblico e critica del festival di Sanremo e sta celebrando il ...

Ermal Meta nei teatri con Gnu Quartet - 7 sold out e Nuove date : Ermal Meta nei teatri con Gnu Quartet ha già messo a segno 7 sold out. Dei concerti in programma per il 2019, già 7 date hanno fatto registrare il tutto esaurito. Dopo il sold out dell'evento in programma al Teatro degli Arcimboldi di Milano per il 2 febbraio, sono sold out anche i concerti previsti a Napoli, Reggio Emilia, Trento, Bari, Venezia e Torino. Raddoppiano le date di Trento, Venezia e Torino e si aggiungono nuove location. Ermal ...

Concerti - Ultimo : aggiunte Nuove date al "Colpa delle Favole Tour" : ..., Palazzo del Turismo Martedì 21 maggio 2019 "Roma, Palazzo dello Sport " SOLD OUT Mercoledì 22 maggio 2019 " Roma, Palazzo dello Sport " SOLD OUT Venerdì 24 maggio 2019 " Roma, Palazzo dello Sport " ...

Il tour delle Spice Girls è già un successo : aggiunte Nuove date : L'effetto reunion ha funzionato. La vendita dei biglietti ha registrato il tutto esaurito: nove gli show estivi dal 31 maggio negli stadi britannici, ma senza Victoria Beckham

Nuove date delle Spice Girls per il tour 2019 negli stadi dopo il boom di biglietti venduti in prevendita : dopo poche ore dall'apertura delle prevendite arriva l'annuncio di Nuove date delle Spice Girls per il tour 2019 negli stadi. L'enorme entusiasmo per la reunion della girl band inglese dal maggior successo commerciale di tutti i tempi è plasticamente rappresentato dal boom di biglietti venduti in prevendita su circuito Ticketmaster. Con la grande domanda di biglietti e numerosi spettacoli già dichiarati sold-out, le Spice Girls hanno ...

Boom di vendite per il tour di Vasco Rossi nel 2019 - annunciate Nuove date a Milano : info biglietti in prevendita : Sono aperte le prevendite per le nuove date del tour di Vasco Rossi nel 2019, che porta il rock all'italiana allo Stadio San Siro di Milano per 6 date nel mese di giugno. I nuovi appuntamenti sono quelli dell'11 e del 12 giugno, con biglietti in prevendita che sono disponibili dal 12 novembre alle ore 10 per tutti i soci del fan club. La prelazione avrà una durata di 26 ore, con la chiusura dell'accesso esclusivo alle 12 del 13 novembre. La ...

Nuove date per i casting di Uomini e Donne! : Vuoi partecipare a Uomini e Donne? Nel mese di novembre a Milano si svolgeranno i casting del Trono Classico e del Trono Over! TRONO OVER 16 novembre allo “Starhotels Ritz” in Via Lazzaro Spallanzani, 40 – 20129 Milano (MI), dalle 9.30 alle 17.30. PRIMA DI PRESENTARSI È NECESSARIO ISCRIVERSI AL FORM DEI casting CLICCANDO QUI. TRONO CLASSICO 28 novembre allo “Starhotels Ritz” in Via Lazzaro Spallanzani, 40 ...

Concorso Inps 967 posti : le Nuove date delle prove orali : Sono state rese note le nuove date delle prove orali del del Concorso Inps 967 posti di Consulente protezione sociale. Dopo la pubblicazione della prima tranche di prove (29 ottobre-5 dicembre 2018), ecco ora le nuove convocazioni che si terranno dal 10 dicembre al 18 dicembre 2018, a ridosso del Natale. Come la stessa Inps ha scritto nella sua nota sul portale, per la calendarizzazione delle prove orali la commissione esaminatrice ha estratto ...