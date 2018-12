Nuova ' porta' della città | la cascina rinasce con il ' Roadhouse'

Magisk supporta la EMUI 9.0 nella Nuova build Canary : Magisk supporta la EMUI 9.0 nella nuova build Canary: per averlo attivo bisogna sempre riavviare da recovery. L'articolo Magisk supporta la EMUI 9.0 nella nuova build Canary proviene da TuttoAndroid.

Renzo Bossi - la Nuova vita del Trota : ora si fa chiamare The Importance of Being Bossi : Vi ricordate di Renzo Bossi , 'il Trota'? Spy nel numero in edicola venerdì 21 dicembre ha scoperto cosa fa oggi il figlio minore del fondatore della Lega, da anni lontano dalla politica. Vive ad Agrate , in provincia di Milano, ma pare che abbia anche un appartamento in zona City life, tra i quartieri più costosi in Italia. È a capo dell'azienda agricola di famiglia , motivo ...

Mercedes porta la Nuova CLA a Las Vegas. A Consumer Electronics Show svelate inedite funzioni MBUX : LAS VEGAS- Un vero 'smacco' per il blasonato North American International Auto Show , NAIAS, di Detroit che ha perso in un colpo solo i tre protagonisti del mondo premium Audi, Bmw e...

Vuelta di Spagna 2019 – Alla presentazione ufficiale un’importante novità : spunta una Nuova maglia : Nell’edizione 2019 della Vuelta di Spagna il debutto di una nuova maglietta dedicata ai più giovani E’ stato presentato oggi il percorso della Vuelta di Spagna 2019: oltre 3 mila km di puro spettacolo tra montagne, pavè e sterrato. Ad Alicante è stata svelata anche un’importante novità: nell’edizione 2019 della corsa iberica ci sarà infatti una nuova maglietta, che sostituirà quella della classifica combinata. La ...

Restyling di Porta Capuana la Nuova agorà va alle associazioni : Liberata dai cantieri, ripavimentata, senza - per ora - gli abusivi che vendono pezze e borsame di dubbia qualità, Piazza San Francesco, o meglio Porta Capuana, ritrova molto del suo antico splendore. ...

Dalla Nuova dieta al matrimonio : Facebook aumenta gli eventi importanti da condividere : Facebook (Getty Images) Facebook riprogetta la condivisione degli eventi più importanti sul proprio news feed. Accedendo alla sezione dal proprio profilo sarà possibile scegliere tra una vasta gamma di avvenimenti da condividere. Facebook ha deciso di aumentare quelli venivano chiamati “eventi importanti” e di rinominarli come “life events”. Se prima si poteva scegliere tra un ristretto numero di eventi come, per esempio il fidanzamento, il ...

Calciomercato Milan - la Nuova idea per l’attacco porta a Batshuayi : Calciomercato Milan, i rossoneri sono alle prese con la ricerca di un centravanti per allungare la rosa: le ultime novità Calciomercato Milan, i rossoneri sono alla ricerca di un centravanti, come rivelato da Leonardo nelle ultime ore. La pista Ibrahimovic si è definitivamente raffreddata, quella Quagliarella non sembra decollare. Dunque il ds del Milan si sta muovendo su un nuovo fronte, quello che porta a Batshuayi. Secondo ...

Possibile Nuova stangata per il portafoglio degli italiani : in arrivo l'ecotassa : Nuovo scontro tra i vertici del governo gialloverde, questa volta riguardante l'ecotassa, una nuova imposta sulle auto in proporzione alla cilindrata e al grado di inquinamento da esse prodotte. Salvini tuona contro l'altro vice-premier Luigi di Maio, assolutamente contrario a qualsiasi nuova imposta sull'auto, in quanto uno dei beni materiali maggiormente tassati in Italia, afferma il leader del Carroccio. Secondo la proposta di modifica ...

Mercedes AMG : la A 35 4MATIC è la Nuova porta di accesso alla Driving Performance [GALLERY] : Emozionante, agile e tecnologica: A 35 4MATIC, Mercedes-AMG lancia un modello completamente nuovo nel mondo della Driving Performance. Il motore quattro cilindri turbo da 2,0 litri di nuova concezione ha una potenza di 225 kW (306 CV). «Nel 2013, con il lancio della A 45, abbiamo presentato un autentico benchmark nel segmento delle compatte. L’evoluzione della domanda dei nostri modelli compatti, negli ultimi anni, è stata ...

Settimana Italia-Cina della scienza : la Nuova stazione spaziale “potrebbe offrire importanti opportunità di volo” per gli astronauti italiani : A margine dell’inaugurazione della Settimana Italia-Cina della scienza, della tecnologia e dell’innovazione, il commissario dell’Agenzia spaziale Italiana Piero Benvenuti ha dichiarato che “la Cina sta progredendo in maniera velocissima nell’attività spaziale“, “sarà fondamentale aprire nuove strade di collaborazione su progetti scientifici e di tecnologia spaziale. Abbiamo già una collaborazione sui ...

«Da Porta Nuova al campus di Piano. I miei 15 mila alberi per la città verde» : A milano ha Portato migliaia di alberi «quasi quindicimila». E mostrandoli su mappe e tavole, nel suo studio in zona Brera, Franco Giorgetta, architetto paesaggista, racconta una storia di milano. ...

Sony potrebbe lanciare una Nuova console portatile? Spunta il brevetto di un nuovo tipo di cartuccia : Partiamo innanzitutto con due doverose premesse: la presenza di un brevetto non è necessariamente la conferma di veri e propri progetti in sviluppo, tutt'altro. In secondo luogo i vertici di Sony hanno confermato di non avere piani concreti per una nuova console portatile. Detto questo il brevetto di cui vi parliamo in questa notizia è indubbiamente interessante e potrebbe collegarsi a una particolare dichiarazione del CEO di Sony Interactive ...

“Che cos’è?” : scoperta Nuova stella variabile dal comportamento bizzarro : Un team internazionale di astronomi ha scoperto una nuova stella variabile dal comportamento bizzarro: ricorda molto la stella di Tabby, quella che negli ultimi anni ha stimolato un acceso dibattito nella comunità scientifica, e per la quale si era ipotizzata la presenza di una enorme struttura aliena ad oscurarne la luce. La nuova stella – riporta Global Science – ha un nome meno esotico: si chiama Vvv-Wit-07, ed è stata rivelata ...