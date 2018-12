' Nomi egiziani troppo lunghi' | anagrafe quartiere non fa carta identità Torino

Regeni - la legale della famiglia : “Abbiamo 20 Nomi - molti dei servizi segreti egiziani. Al Sisi? Non poteva non sapere” : “Abbiamo 20 nomi, molti appartengono alla National Security Agency (i servizi segreti egiziani, ndr). Ma pensiamo che alla fine siano state almeno 40 le persone coinvolte nel sequestro, nella tortura e nell’uccisione di Giulio Regeni“. Così la legale della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini, spiegando le ultime novità nell’inchiesta in merito alle indagini sulla tortura e l’uccisione del ricercatore italiano, nel ...