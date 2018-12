News Uomini e Donne | Giordano lascia Nilufar Lo sfogo di lei

Uomini e Donne News : Andrea sogna la “magia” - poi sbotta : cos’ha fatto Teresa? : Andrea Dal Corso e Teresa Langella news, Instagram tra sogni e polemiche Andrea Dal Corso è senz’altro uno dei corteggiatori più contestati di tutto Uomini e Donne, visto che è da quando è iniziato Temptation Island che lo hanno accusato di essere lì solo per visibilità. Accuse legittime, come lo sarebbero quelle nei confronti di […] L'articolo Uomini e Donne news: Andrea sogna la “magia”, poi sbotta: cos’ha fatto ...

Uomini e Donne News : Valentina Dallari fa una confessione choc : Valentina Dallari ricorda il Natale dell'anno scorso: la confessione Valentina Dallari ha fatto una confessione durante il giorno di Natale: l'ex tronista di Uomini e Donne ha caricato sul suo profilo Instagram una foto in cui nella didascalia dell'immagine ha affermato che ieri è stata per lei una giornata molto significativa. Valentina Dallari ha quindi ricordato che esattamente un anno fa aveva pranzato solo con una

Teresa Langella di Uomini e Donne fa ancora arrabbiare Raffaela Giudice : ultime News : Teresa Langella di Uomini e Donne fa ancora arrabbiare Raffaela Giudice: il commento della discordia Teresa Langella sembra essere un nome che, ancora oggi, da molto fastidio a Raffaela Giudice. Quest'ultima, dopo aver visto e sofferto per il modo in cui il suo fidanzato e Teresa hanno legato a Temptation Island, ha dimostrato in questi

Uomini e Donne News - Antonio Moriconi innamorato di Teresa? La frase che spiazza : news Uomini e Donne, la dedica di Antonio a Teresa L'ultima frase che Antonio Moriconi ha condiviso tra le sue storie Instagram la dice lunga su un possibile innamoramento del ragazzo nei confronti di Teresa Langella. Le ultimissime news su Uomini e Donne di oggi riguardano proprio loro due, che sembrano essere destinati a diventare

Uomini e Donne News - Irene scrive a Luigi fuori dal programma? Il messaggio sospetto : Uomini e Donne news, Irene Capuano manda un messaggio a Luigi Mastroianni fuori dalla trasmissione? Le sue parole insospettiscono i fan Irene Capuano sarà pure lontana fisicamente da Luigi Mastroianni questo Natale ma nei suoi pensieri, oggi, pare esserci spazio solo per lui. Questa settimana, come molti già sapranno, Uomini e Donne è in pausa

Uomini e Donne News - Fabio e Nicole : rivelazioni a sorpresa sul loro matrimonio : Fabio e Nicole news, i sogni futuri della coppia di Uomini e Donne Fabio e Nicole si sposeranno in un modo molto particolare, e per nulla scontato. Le news di Uomini e Donne del giorno riguardano proprio questa coppia. Grazie a delle Instagram stories dell'ex corteggiatrice abbiamo avuto degli indizi su come sarà il matrimonio

Uomini e Donne News - Antonio misterioso su Teresa dopo esterna inedita sulla neve : news Uomini e Donne, Antonio Moriconi misterioso su Instagram In questa giornata ricca di avvenimenti torniamo a parlare di Uomini e Donne: news e pettegolezzi questa volta riguardano Antonio Moriconi e Teresa Langella. Di cosa parliamo esattamente? Di un'esterna inedita sulla neve, di cui ha parlato newsUeD, e di un post sospetto pubblicato sull'Instagram di

Uomini e Donne News - Elisabetta Guido spiazza tutti : lo strano sfogo su Instagram : Elisabetta Guido dopo l'eliminazione scrive un duro sfogo su Instagram: con chi ce l'ha? Elisabetta Guido è stata eliminata a Uomini e Donne. Luigi Mastroianni non è riuscito ad andare oltre con la corteggiatrice pure se nelle prime esterne sembravano andare abbastanza d'accordo. Uno scivolone della ragazza avrà fatto cambiare totalmente idea al tronista. Intanto,

Uomini e Donne News : le parole di Luca Daffrè dopo l'eliminazione : Uomini e Donne news: Luca Daffrè si elimina dal programma e poi condivide un messaggio sui social A Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Classico del 21 dicembre, i telespettatori hanno assistito all'eliminazione di Luca Daffrè. Il corteggiatore, tanto amato dal pubblico, ha deciso di lasciare il programma e di concludere, così,

News Uomini e Donne - Ursula spiazza Sossio : "Dammi tempo e…" : Sossio Aruta e Ursula di Uomini e Donne vicini alle nozze? La risposta choc di lei Sossio Aruta e Ursula Bennardo del Trono Over di Uomini e Donne sono tornati insieme. Difatti l'uomo, dopo mesi di corteggiamento serrato alla donna, è finalmente riuscito a conquistarla nuovamente. Ma non è finita qua perchè Sossio, a più riprese, ha chiesto via social la mano di Ursula, la quale poco fa ha risposto. Una risposta che ha spiazzato un

News Uomini e Donne - Andrea Cerioli : la sua ex rompe il silenzio : Andrea Cerioli di Uomini e Donne snobbato dalla ex Valentina Rapisarda Nonostante tra Andrea Cerioli del Trono Classico di Uomini e Donne e Valentina Rapisarda sia finita già da un bel po', pare che tra loro ci sia ancora della maretta. Il motivo? Andando nel particolare, una fan, su instagram, ha chiesto alla ragazza se in queste settimane abbia seguito il suo ex, impegnato a cercare la donna della sua vita a Uomini e Donne. E la risposta

Uomini e Donne News - la sorpresa di Valeria Marini a Ivan : il tronista in lacrime : Uomini e Donne news: la storia di Ivan Gonzalez commuove tutti, la sorpresa di Valeria Marini A Uomini e Donne la sorpresa di Valeria Marini porta il pubblico a conoscere ancora meglio Ivan Gonzalez. Il tronista spagnolo ha sempre dimostrato di provare un grande affetto nei confronti della nonna, la quale ha rivestito nella sua

News Uomini e Donne : Teresa sceglie Antonio? La reazione di Andrea : Teresa Langella e Antonio di Uomini e Donne insieme: il gesto di Andrea Poco fa il blog News UeD ha pubblicato delle foto di Teresa Langella e Antonio Moriconi di Uomini e Donne insieme. Difatti una "talpina" del portale di gossip ha sorpreso i due protagonisti del dating sulla neve impegnati a fare un'esterna. In questa circostanza sono sembrati essere davvero molto affiatati e complici, tanto che molti fan hanno ipotizzato

Uomini e Donne News - è il compleanno di Luigi : arrivano auguri speciali : Uomini e Donne news: Luigi Mastroianni riceve auguri social per il suo compleanno Per il tronista Luigi Mastroianni oggi, 19 dicembre, è tempo di spegnere 24 candeline e, in occasione di questo giorno speciale, riceve dolci dediche social. Su Instagram, infatti, le numerose fan page hanno cercato di far recapitare al tronista messaggi, frasi e