Nella Repubblica Democratica del Congo ci sono stati scontri dopo l’esclusione dei

Sfera Ebbasta : Sui testi come De Andrè. Nella bufera il vignettista Vauro a Quarta Repubblica : FUNWEEK.IT - Tiene ancora banco in tv la tragedia di Corinaldo e la crociata contro Sfera Ebbasta e i suoi testi - che inciterebbero giovani e giovanissimi alla trasgressione - resta uno degli ...

Nella Repubblica popolare cinese social network e big data hanno sostituito le elezioni. E da noi? : A cosa serve la democrazia se abbiamo i big data provenienti dalla rete? La domanda provocatoria se l'è posta Christina Larson in un articolo pubblicato sulla rivista del Mit di Boston. Intorno agli addetti ai lavori si sta facendo sempre più largo la consapevolezza di come il potere dei dati e la vastità della rete stiano incidendo in maniera irreversibile con il concetto di democrazia.Niente ha cambiato la nostra ...

Calabria - segni di cedimento Nella campata centrale del ponte repubblicano : Collegamento fra le due province di Reggio Calabria e Catanzaro , il ponte repubblicano è a rischio dopo tre anni di intenso traffico a senso unico alternato. Questo ha portato forti disagi nella ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Roma - crolla scala mobile Nella Metro A Repubblica - 24 feriti (24 ottobre) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Roma, crolla una scala mobile sulla Metro A "Repubblica": 24 feriti, in gran parte tifosi del CSKA in trasferta per la Champions (24 ottobre 2018)(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 00:25:00 GMT)

Scala mobile cede Nella Metro A 'Repubblica' a Roma - diversi feriti gravi : Roma, 23 ott., askanews, - Sono almeno 15 i feriti causati dal malfunzionamento per cause imprecisate di una Scala mobile della fermata Repubblica della Metro A a Roma. 5 in codice rosso. Al momento ...

È crollata una scala mobile Nella fermata della metro Repubblica a Roma - secondo il Messaggero ci sono diversi feriti : È crollata una scala mobile nella fermata della metro Repubblica a Roma, nel centro della città. Le informazioni sono ancora molto confuse, ma sembra che nel crollo siano state ferite alcune persone: il Messaggero scrive di «feriti gravissimi», Repubblica scrive The post È crollata una scala mobile nella fermata della metro Repubblica a Roma, secondo il Messaggero ci sono diversi feriti appeared first on Il Post.

Marcello Battigaglia - arrestato Nella Repubblica Dominicana/ Video - gestiva traffico di droga verso Lombardia : Marcello Battigaglia, narcotrafficante arrestato nella Repubblica Dominicana: Video. Il 75enne gestiva traffico di droga verso Lombardia. Le ultime notizie sull'operazione(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 17:09:00 GMT)

Droga - arrestato narcotrafficante italiano Nella Repubblica Dominicana : Le indagini della Mobile di Como hanno portato all'arresto di Marcello Battigaglia, 75 anni, legato a gruppi calabresi e latino americani: gestiva un traffico di coca verso la Lombardia