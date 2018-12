Ncc | protesta a Roma | Se non ci ascoltano blocchiamo il Paese FOTO

Roma - gli Ncc protestano contro il governo : “Toninelli - ti sei preso gioco di noi. Blocchiamo il Paese” : “La libertà assassinata dal governo del cambiamento”. È questa la scritta sul manifesto funebre affisso su una bara, su cui è anche poggiato un tricolore, esposta durante la manifestazione a Roma dei noleggiatori con conducente, venuti da tutta Italia per protestare contro l’approvazione del decreto che riscrive le regole per i lavoratori nel settore degli autoservizi pubblici non di linea. Ai piedi della bara ci sono anche una ...

Ncc - protesta a Roma contro l’obbligo di tornare in rimessa dopo la corsa. Bruciate bandiere M5s : “Saremo un migliaio di persone qui davanti al Senato. Abbiamo incontrato il viceministro Rixi che pur comprendendo le nostre preoccupazioni non ha la forza politica per chiedere al governo un ulteriore proroga della sospensione dell’efficacia del 29/1 Quater, al fine di rivisitare la legge quadro per gli Autoservizi Pubblici non di Linea con principi più moderni”. Parla così all’Adnkronos Mauro ...

Gli Ncc protestano a Roma : tensione e cori contro il governo : È arrivata davanti all’ingresso principale del Senato, dove è in discussione la legge di Bilancio, la protesta degli Ncc, in corso da qualche ora nel centro della Capitale. Al grido di «buffoni» di «vergogna» nei confronti del governo e dei parlamentari della maggioranza, i noleggiatori con conducente manifestano la propria contrarietà per la manc...

