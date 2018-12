Ncc in piazza a Roma | ' ci ascoltino o blocchiamo il Paese'

Ncc ancora in piazza : Gli Ncc scendono ancora in piazza a Roma e si appellano a Mattarella per chiedere un confronto sulle norme varate dal governo per la categoria. Durante la manifestazione è stata esposta una bara ...

Ncc in piazza a Roma - tensioni alle stelle con i taxi : Teleborsa, - Altra giornata calda nel centro di Roma a causa della protesta degli NCC che scendono in piazza contro le decisione del governo che impone regole restrittive ai loro servizi. A farsi ...

Ncc in piazza a Roma. "Il Governo ci ascolti o blocchiamo il Paese" : Diverse centinaia di lavoratori Ncc provenienti da tutta Italia protestano in un sit-in a piazza della Repubblica a Roma contro la normativa, approvata dal Consiglio dei ministri, che disciplina i noleggi con conducente. Una delegazione sarà al Quirinale per chiedere a Mattarella di non firmare il decreto e per spiegare le proprie ragioni.In piazza molti manifestanti sventolano bandiere tricolore e intonano slogan contro il Governo: "Se ...

Ncc in piazza. Si teme paralisi a Roma : 7.11 Oggi nuova protesta degli Ncc,noleggio con conducente,che arriveranno da tutta Italia. Si teme la paralisi del centro di Roma. Molte zone sono blindate. La protesta è per una burocratizzazione eccessiva che porterebbe alla chiusura di 80 mila imprese e alla perdita di occupazione di 200 mila lavoratori del settore se entrerà in vigore l'articolo 29/1 quater,contestualmente al decreto legge. "Ritornare nel proprio garage a ogni corsa è ...

Ncc - il nuovo decreto fa scattare la rivolta : il 27 dicembre in piazza a Roma : Teleborsa, - Giorni di tensioni e proteste ma la parola fine non è ancora stata scritta. Anzi. Dopo lo stralcio del testo iniziale contenuto nel maxiemendamento alla manovra per problemi di coperture, ...

Ncc : Anitrav - il 27 in piazza a Roma : ANSA, - Roma, 23 DIC - "Siamo in riunione con le altre associazioni per ammortizzare la botta. Stiamo prevedendo ulteriori manifestazioni, dopo aver chiesto l'autorizzazione alla Questura, per il ...

Manovra - gli Ncc bloccano la Roma-Fiumicino - mezzi lumaca sulla Colombo. Blitz a piazza Venezia : Ncc in rivolta in serata a Roma. mezzi lumaca sulla Roma-Fiumicino, fumogeni in autostrada. Furgoni e auto lumaca anche sulla Colombo, traffico in tilt. Altri mezzi sono arrivati in...

Roma - bus turistici bloccano Piazza Venezia/ Protesta paralizza il traffico : Ncc e taxi al Senato : Roma, bus turistici bloccano Piazza Venezia. Ultime notizie, la Protesta paralizza il traffico nella Capitale: Ncc e taxi al Senato

Dopo Ncc e taxi - tocca ai bus turistici prendere in ostaggio Roma - caos a Piazza Venezia : Ancora una protesta, ancora caos, ancora paralisi del traffico. Per Roma non c'è pace e Dopo Ncc e taxi, è la volta dei bus turistici. Moltissimi mezzi sono fermi in Piazza Venezia per protestare contro il nuovo regolamento comunale che vieta loro l'accesso nel centro storico a partire del 2019. La protesta ha causato la chiusura al traffico di Piazza Venezia e molti disagi di mobilità nell'area centrale, che il comando ...

Ira Ncc a Roma - a fuoco bandiere M5S. Autisti in piazza : «No alla nuova legge» : Sono arrivati a Roma da tutta Italia. C'erano Autisti partiti dalla Sicilia, altri dalla Toscana e altri ancora dall'Abruzzo. Ancora una volta si sono ritrovati a piazza della Repubblica con...

Ncc in piazza : i conducenti in protesta bruciano bandiera del M5s : A scatenare la protesta andata in scena a Roma e in altre città italiane è la prevista cancellazione ad un emendamento M5s...

Ncc in piazza - tensioni a Roma : bruciate bandiere M5S : Attimi di tensione e città bloccata. A Roma la protesta degli Ncc contro l'entrata in vigore, dal primo gennaio, di una legge che - secondo loro - metterebbe a rischio centinaia di posti di lavoro, si ...