NBA | vittorie per gli italiani | Belinelli e Gallinari protagonisti

NBA 2019 - i risultati della notte (27 dicembre) : vittorie per Gallinari e Belinelli. Doncic sfiora la tripla doppia : Dieci partite nella notte NBA, che ha visto vincere entrambi i giocatori italiani. Si comincia da Danilo Gallinari e dai suoi Los Angeles Clippers, che si sono imposti per 127-118 in casa contro i Sacramento Kings. Dopo le super prestazioni delle ultime settimane, il Gallo chiude con “solo” 14 punti ed una prestazione negativa al tiro (4/11 totale). Sono decisivi dalla panchina i contributi di Lou Williams, devastante sul finire del ...

NBA 2019 - i risultati della notte (26 dicembre) : i Lakers superano i Warriors anche senza LeBron James - vittorie per Boston e Houston : La NBA a Natale è ormai una tradizione e anche quest’anno il meglio del basket americano si è vissuto sotto l’albero. Cinque partite ed ovviamente l’attesa era tutta per la grande sfida tra i Golden State Warriors e i Los Angeles Lakers: Steph Curry e Kevin Durant contro LeBron James in una sorta di rivincita personale per il “Re” dopo la sconfitta nelle ultime due Finals. Alla ORACLE Arena i californiani hanno ...

Risultati NBA – Harden si prende la Capitale! Simmons e Westbrook vittorie in tripla doppia : ko Celtics e Warriors : Verdetti importanti nella notte NBA: James Harden guida i Rockets nel successo sugli Wizards, Ben Simmons e Russell Westbrook trascinano Sixers e Thunder con 2 triple doppie. Ko Celtics e Warriors Quella appena trascorsa è stata una notte NBA di grandi emozioni e con verdetti davvero inaspettati. Scontro fra titani sul parquet del Fiserv Forum di Milwaukee con Anthony Davis e Giannis Antetokounmpo che si danno battaglia senza esclusione di ...

NBA - Brooklyn fa sul serio : sei vittorie in fila - battuti anche i Lakers : Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers 115-110 La vendetta è un piatto che va servito freddo e D'Angelo Russell si è preso qualche anno di tempo per ragionarci su e piazzare la zampata nel momento della ...

NBA 2019 - i risultati della notte (18 dicembre) : vittorie sul velluto per Warriors e Spurs - Harden trascina Houston - Gallinari non basta ai Clippers : Nottata NBA ricca di match, ben otto, con diversi incontri riguardanti i piani alti delle due Conference. vittorie importanti per Golden State e Houston, trascinata da James Harden, mentre cadono ancora i Clippers di Danilo Gallinari. Facili successi per San Antonio e Oklahoma City, infine i Bucks espugnano Detroit. I Golden State Warriors (21-10) non scherzano più, e infilano la vittoria numero otto nelle ultime dieci giocate, con un netto ...

NBA - Gregg Popovich supera Pat Riley : è 4° all-time per numero di vittorie in panchina : Se provassero a creare in laboratorio una figura più allergica e distante dalla celebrazione di traguardi e successi personali, difficilmente si potrebbe riuscire a generare qualcuno più adatto di ...

NBA - Houston ko. Vittorie per Boston e Portland : ROMA - Tre sole partite nel turno Nba di questa notte, che peraltro non registrava sfide di rilievo per la classifica. I Rockets perdono male contro Utah Jazz, e il punteggio netto di 118-91 la dice ...

NBA - Houston ko. Vittorie per Boston e Portland : ROMA - Tre sole partite nel turno Nba di questa notte, che peraltro non registrava sfide di rilievo per la classifica. I Rockets perdono male contro Utah Jazz, e il punteggio netto di 118-91 la dice ...

NBA 2019 - i risultati della notte (6 dicembre) : Toronto e Denver comandano le classifiche - vittorie importanti di Lakers - Warriors e Thunder - cadono Gallinari e Belinelli : Ben dieci i match in questa nottata NBA, e numerose sfide ad altissimo livello per quanto riguarda le due Conference. Da una parte i Toronto Raptors piegano i Philadelphia 76ers e si confermano prima forza ad Est, e forse dell’intera Lega, mentre ad Ovest arrivano le vittorie dei Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, in una Conference dove regna l’equilibrio assoluto. Brutta serata per gli ...

NBA 2019 - i risultati della notte (6 dicembre) : Toronto e Denver comandano le classifiche - vittorie importanti di Lakers - Warriors e Thunder - cadono Gallinari e Belinelli : Ben dieci i match in questa nottata NBA, e numerose sfide ad altissimo livello per quanto riguarda le due Conference. Da una parte i Toronto Raptors piegano i Philadelphia 76ers e si confermano prima forza ad Est, e forse dell’intera Lega, mentre ad Ovest arrivano le vittorie dei Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, in una Conference dove regna l’equilibrio assoluto. Brutta serata per gli ...

NBA - risultati della notte : Philadelphia batte Memphis - Davis e Wade firmano le vittorie di Pelicans e Heat : Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies 103-95 Ben Simmons e Jimmy Butler saranno anche " fratelli di fascetta " per il loro impegno difensivo, ma non è che in attacco abbiano smesso di fare il loro ...

Risultati NBA - cade ancora Boston : vittorie importanti per Nuggets - Bucks e Warriors : Risultati NBA, sei incontri giocati nella notte americana, da segnalare la prestazione da urlo di Karl-Anthony Towns Risultati NBA, sei gare giocate nella notte americana, alcune delle quali molto interessanti. Una di queste ha visto di fronte due candidate ai playoff ad Ovest. I Thunder di Westbrook sono caduti 98-105 sotto i colpi di Jokic e Jamal Murray, a poco è servita la tripla doppia di Russell da 16 punti, 12 assist e 10 rimbalzi. ...

NBA - Lakers passano a Portland. Vittorie per San Antonio e Houston : Continua la striscia positiva di San Antonio. Gli Spurs centrano la quarta vittoria di fila imponendosi in casa contro New Orleans , 109-95, . Marco Belinelli resta sul parquet 27 minuti segnando 14 ...