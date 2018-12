NBA | vincono Belinelli e Gallinari | Spurs ottavi a Ovest grazie ai Clippers

NBA : i Lakers vincono ma si fa male LeBron James : OAKLAND, USA, - I Los Angeles Lakers battono Golden State alla Oracle Arena per 127-101 ma perdono per infortunio LeBron James. La supersfida di Natale si risolve a favore dei gialloviola e questo ...

NBA - show di Gallinari e Doncic : 32 punti a testa ma vincono i Clippers : Un Danilo Gallinari monumentale trascina alla vittoria i Los Angeles Clippers nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Sul parquet casalingo dello Staples Center, la trentenne ala di Sant'...

NBA : Lakers ko contro i Nets - i Cavs vincono all'ultimo respiro : I Nets superano i Lakers al Barclays Center, regalandosi così la vittoria numero quattordici: fondamentale la tripla, con meno di 24 secondi sul cronometro, di D'Angelo Russell che spezza le speranze ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 dicembre) : i Nuggets vincono ancora - LeBron James incanta ma i Lakers sconfitti dai Nets : notte NBA con 4 incontri in programma che val la pena raccontarvi. Partiamo dal match della Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis tra i Pacers e i Cavaliers con il successo di quest’ultimi 92-91. Un match all’ultimo respiro, appassionante e giocato sul filo dell’equilibrio, deciso dal canestro all’ultimo secondo di Larry Nance Jr. che ha permesso a Clevaland di imporsi e centrare un successo significativo. Larry Nance ...

NBA - ok Belinelli - perde Gallinari. Vincono Golden State e Houston : Sono ben otto gli incontri validi per la regular season Nba disputati nella notte con entrambi gli italiani in campo: Danilo Gallinari sconfitto con i suoi Los Angeles Clippers e Marco Belilnelli che ...

Risultati NBA – Lakers e Rockets convincono - Celtic e Clippers no! : Risultati NBA – LeBron ed i suoi Lakers continuano a migliorare, diventando una contender ad Ovest in attesa di qualche trade Risultati NBA, una notte ricca di incontri molto interessanti quella appena conclusasi. LeBron ed i suoi Lakers sono andati a vincere 100-128 sul parquet degli Hornets di Kemba Walker. Tripla doppia del King James, ma anche di Lonzo Ball. Molto interessante lo scontro tra l’altra franchigia losangelina, ...

NBA – Gli Hornets vincono allo scadere e Michael Jordan prende a schiaffi Monk : il motivo è clamoroso [VIDEO] : Momenti concitati nel finale di Hornets-Pistons: Charlotte chiude l’incontro allo scadere e la panchina entra in campo, il presidente Michael Jordan prende a schiaffi Malik Monk e lo ‘richiama all’ordine’ Nel finale di partita fra Charlotte Hornets e Detroit Pistons è successo di tutto. La franchigia della Carolina del Nord ha segnato una tripla con Jeremy Lamb allo scadere, con appena 3 decimi di secondo sul cronometro. Appunto, 3 decimi, ...

NBA 2019 - i risultati della notte (12 dicembre) : i Clippers di Gallinari travolti dai Raptors - vincono Spurs (Belinelli 14) e Rockets : Poche, ma significative partite nella notte NBA appena trascorsa: si è giocato in tre sole arene degli Stati Uniti nel terzultimo mercoledì dell’anno. Vediamo cos’è successo in dettaglio. Gli Houston Rockets, nella partita più equilibrata disputata, battono i Portland Trail Blazers per 111-104, mandando sette uomini in doppia cifra sui nove scesi in campo. James Harden realizza 29 punti, ma un posto di rilievo nella copertina spetta ...

NBA 2019 - i risultati della notte (11 Dicembre) : supplementare felice per Gallinari - vincono Golden State - OKC e Boston. James batte Wade : Undici partite nella notte NBA. Terza vittoria consecutiva per i Golden State Warriors, che superano 116-108 i Minnesota Timberwolves. Dopo oltre un mese si sono rivisti in campo tutti insieme i Fab Four, visto che è rientrato ufficialmente Draymond Green, che ha messo a referto 7 punti, 7 assist e 10 rimbalzi in 29 minuti di gioco. Il migliore per i campioni in carica è stato Steph Curry, che ha messo a referto 38 punti con 7/14 da tre punti, ...

NBA - Toronto-Milwaukee 99-104 : i Bucks vincono nel finale e ora puntano il primo posto : Toronto Raptors-Milwaukee Bucks 99-104 Dopo la sconfitta casalinga con i Golden State Warriors e un periodo non proprio brillantissimo, i Milwaukee Bucks avevano bisogno di una vittoria per riprendere ...