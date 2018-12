NBA | LeBron James | risonanza magnetica e sospiro di sollievo | ' L' ho scampata bella'

NBA – Lakers - LeBron James commenta il suo infortunio : “di solito non mi preoccupo - ma…” : LeBron James fa chiarezza sulle dinamiche del suo infortunio occorso la notte di Natale nella sfida contro gli Warriors: in caso di lungo stop per Los Angeles sarebbe un brutto colpo Nonostante lo strepitoso successo contro il Golden State Warriors, maturato nella sera di Natale, i tifosi dei Los Angeles Lakers non possono sorridere pienamente. I giallo-viola devono fare i conti con l’infortunio di LeBron James che ha rimediato un ...

NBA - infortunio all'inguine per LeBron James nella vittoria dei Lakers su Golden States : Un problema all'inguine, che sarà verificato domani con una risonanza magnetica, ha costretto LeBron James a chiamarsi fuori nella gara tra Los Angeles e Golden State . Il n.23 dei Lakers è infatti ...

NBA - i Lakers battono i Warriors ma c'è l'infortunio di LeBron James : OAKLAND, USA, - I Los Angeles Lakers battono Golden State alla Oracle Arena per 127-101 ma perdono per infortunio LeBron James. La supersfida di Natale si risolve a favore dei gialloviola e questo ...

NBA : i Lakers vincono ma si fa male LeBron James : OAKLAND, USA, - I Los Angeles Lakers battono Golden State alla Oracle Arena per 127-101 ma perdono per infortunio LeBron James. La supersfida di Natale si risolve a favore dei gialloviola e questo ...

Basket NBA : Lebron ko ma i Lakers stendono Golden State : NEW YORK - I Los Angeles Lakers battono Golden State alla Oracle Arena per 127-101 ma perdono per infortunio Lebron James. La supersfida di Natale si risolve a favore dei gialloviola e questo ...

NBA - Infortunio LeBron James : Lakers in allarme! L'esito dei primi esami e tempi di recupero [VIDEO] : Infortunio all'inguine per LeBron James nella notte di Natale: Lakers in allarme, ma dai primi esami sembra non ci sia niente di cui preoccuparsi Il Natale 2018 non ha regalato proprio un bel regalo a ...

NBA – Infortunio LeBron James : Lakers in allarme! L’esito dei primi esami e tempi di recupero [VIDEO] : Infortunio all’inguine per LeBron James nella notte di Natale: Lakers in allarme, ma dai primi esami sembra non ci sia niente di cui preoccuparsi Il Natale 2018 non ha regalato proprio un bel regalo a LeBron James. La sua squadra ha vinto, nella notte italiana, contro i Golden State Warriors di Curry, ma dal secondo tempo in poi ha dovuto fare a meno della sua punta di diamante. Al 23° minuto di gioco, infatti, LeBron James è stato ...

Basket NBA - LeBron s'infortuna ma i Lakers travolgono i Warriors : Quando LeBron James si è fermato, i Lakers hanno scoperto di valere tanto. Col loro leader fuori per un infortunio all'inguine sinistro meno di 5' dentro la ripresa, i gialloviola completano il ...

Basket - NBA : i Lakers travolgono i Warriors - ma LeBron esce per infortunio - Harden show : Nel Natale della Nba LeBron James riesce ad avere la meglio sui Warriors di Curry e Durant, ma abbandona il parquet per infortunio dopo 21': i Lakers vincono 127 -101. Houston invece supera l'ostacolo ...

Risultati NBA – Warriors ko - sorridono i Lakers di LeBron James! Bene anche gli Utah Jazz : Steph Curry ed i suoi Golden State Warriors cedono ai Lakers di LeBron James, sorridono gli Utah Jazz: i Risultati delle partite di NBA della notte Dopo le partite di ieri, anche nella notte italiana tra Natale e Santo Stefano i campioni di NBA hanno regalato spettacolo dai parquet americani. Natale amaro per i Golden State Warriors, che hanno ceduto davanti al pubblico di casa ai Los Angeles Lakers per 101-127. La sfida tra Curry e LeBron ...

NBA 2019 - i risultati della notte (26 dicembre) : i Lakers superano i Warriors anche senza LeBron James - vittorie per Boston e Houston : La NBA a Natale è ormai una tradizione e anche quest’anno il meglio del basket americano si è vissuto sotto l’albero. Cinque partite ed ovviamente l’attesa era tutta per la grande sfida tra i Golden State Warriors e i Los Angeles Lakers: Steph Curry e Kevin Durant contro LeBron James in una sorta di rivincita personale per il “Re” dopo la sconfitta nelle ultime due Finals. Alla ORACLE Arena i californiani hanno ...

NBA - Golden State-Los Angeles Lakers 101-127 : i Lakers travolgono gli Warriors anche senza LeBron : Golden State Warriors-Los Angeles Lakers 101-127 "Come sarebbero questi Lakers senza LeBron James?", ci siamo chiesti da oltre un paio di mesi vedendo il n°23 dominare in lungo e in largo, cambiando ...

NBA - LeBron James e il mercato dei Lakers : 'Ho sempre reclutato nuovi giocatori' : Il suo nuovo marchio, soprattutto il suo nuovo motto e messaggio da lanciare al mondo NBA. "Alla fine di tutto ciò che più conta è vincere: il mio lavoro adesso è quello di dimostrare che posso farlo.

La “letterina” a Babbo Natale dei giocatori della NBA : a LeBron scappa un like galeotto [FOTO] : LeBron James alle prese con la sua prima stagione ai Lakers, in occasione del Natale vorrebbe ricevere un regalo molto importante LeBron James ed il like galeotto. In queste ore si fa un gran parlare delle voci che vorrebbero Anthony Davis ai Lakers alla corte del King per aiutarlo nella corsa al titolo NBA, LeBron sta facendo di tutto per alimentare tali chiacchiere di mercato. In occasione delle festività natalizie, i colleghi di ...