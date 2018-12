NBA | Derrick Rose | ritorno da MVP a Chicago | 24 punti e vittoria per Minnesota

NBA – I Timberwolves tornano al successo : Derrick Rose e Karl-Anthony Towns stendono i Nets : I Minnesota Timberwolves spezzano la streak di due ko consecutivi e tornano alla vittoria: Rose e Towns decisivi nel successo sui Nets Dopo due sconfitte consecutive arrivate contro i sorprendenti Grizzlies, in testa alla Western Conference e contro i Denver Nuggets, lanciati in piena corsa Playoff, i Minnesota Timberwolves sono tornati al successo. La franchigia di Minneapolis ha superato i Brooklyn Nets per 102-112. Gran merito del ...

Il film della NBA : vota la prestazione da 50 punti tra Blake Griffin e Derrick Rose : ... dedicato al campionato di basket più bello del mondo. Da quest'anno, infatti, nasce una nuova sezione denominata IL film della NBA composta da 24 figurine chiamate a raccontare le fasi salienti ...

Basket donne - Zandalasini tra Italia - Fenerbahçe - WNBA e... Derrick Rose : Si tratta di uno dei club più importanti al mondo, non solo nel Basket, non solo femminile. Abbiamo una bella squadra, ma nuova per metà. C'è una chimica di gruppo da creare, ma abbiamo già fatto ...

NBA – Derrick Rose - 50 punti e lacrime di gioia : “continuo a farmi il culo - ci metto sempre il cuore” : Prestazione strepitosa per Derrick Rose contro gli Utah Jazz: l’MVP 2011 mette a segno 50 punti (career high) e scoppia in lacrime nel post partita Notte di Halloween da ricordare per tutti i tifosi dei Timberwolves. Sul parquet del Target Center di Minneapolis, è apparso un mostro da 50 punti, realizzati tirando 19/31 in 41 minuti di partita: quel mostro porta il nome di Derrick Rose. Esatto, proprio D-Rose, incredibile. Il più ...

NBA 2019 : nella notte di Derrick Rose vincono Golden State con 37 di Curry e i Lakers con 29 di LeBron. Belinelli 14 nella vittoria Spurs : Tanti punteggi alti, tante partite tirate e tanto pathos: questi sono i doni dell’appena passata notte NBA. I Golden State Warriors e i Denver Nuggets confermano i loro ottimi bilanci di inizio stagione, trovandosi rispettivamente a quota 7 e 6 vittorie a fronte di una persa. L’uomo della notte è però Derrick Rose, che nel successo dei Minnesota Timberwolves sugli Utah Jazz torna quello dei tempi migliori mettendo a segno 50 punti, ...