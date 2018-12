Natale | per un italiano su 5 ' riciclo' dei regali indesiderati

Natale e avanzi - qualche trucco (e un paio di ricette) per evitare di sprecare il cibo : Nei pranzi e cenoni natalizi si devono per forza produrre tanti avanzi? Il rischio è di sprecare tonnellate di alimenti. Ma le abitudini si possono cambiare. Se osserviamo i carrelli strapieni di questi giorni di festa, sembra che i negozi debbano chiudere per un mese piuttosto che per un giorno. L’impressione è che debba essere inevitabile sprecare cibo, accettando come destino ineluttabile quello di gettarne una parte nel cassonetto, magari ...

Belen Rodriguez - Natale disastroso per il clan/ Alfonso Signorini : "Gustavo ha dato di matto…" : Alfonso Signorini ieri sera da Chiambretti, ha raccontato il brutto Natale passato da Belen Rodriguez per 'colpa' di papà Gustavo.

Uomini e Donne / Natale insieme per Gemma Galgani e Ida Platano ma.... - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani cacciata per colpa di Tina Cipollari? Spunta il gossip sulle due dame

Lino Banfi : "Cacciato dal seminario perché spiavo le suore. Natale? Nel '54 un angelo mi salvò" : Lino Banfi in versione natalizia è intervenuto durante la trasmissione radiofonica "I Lunatici" su Rai Radio 2, raccontando come ha trascorso il Natale 2018 e riportando aneddoti sulle festività passate. Noi festeggiamo la Vigilia, ci abbuffiamo di frutti di mare, ogni tanto abbiamo crisi d'astinenza da cozze pelose. In casa nostra si festeggia il 24 sera, il 25 è quasi una giornata di relax, si fa un brodino per digerire ...

Il Natale di Ultimo alla comunità di Sant’Egidio - le sue parole sui social : “Dalla parte vostra - per sempre” : Ultimo alla comunità di Sant’Egidio: il cantautore romano ha trascorso il giorno di Natale nella comunità di accoglienza con sede nella capitale e ha incontrato bambini e ragazzi ed adulti di tutte le età. Ultimo ha suonato per loro e ha trascorso alcune ore in compagnia dei presenti, ha ascoltato le loro storie e ha dedicato loro il giorno del Santo Natale. "Oggi è stato un Natale diverso", ha scritto l'artista sui social il 25 dicembre. ...

Natale - Coldiretti : al via riciclo regali per 1 italiano su 5 : Quasi un italiano su cinque (20%) che ha ricevuto regali di Natale ricicla quelli indesiderati. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ che evidenzia l’affermarsi di una nuova tendenza tra gli italiani. La grande maggioranza di coloro che riciclano lo fa a favore di parenti e amici che possono apprezzare l’oggetto ricevuto in dono mentre – sottolinea la Coldiretti – una buona percentuale di pragmatici (20 per cento) li ...

Autonomia Veneto - Zaia l’aspettava per Natale ma dovrà attendere ancora. E sale la tensione con Roma : Il governatore del Veneto, Luca Zaia, aveva detto: “Sotto l’albero di Natale avremo il regalo più bello, il riconoscimento dell’Autonomia, che i veneti hanno votato con un referendum (consultivo, ndr) nell’ottobre 2017”. Natale è passato e per il momento è venuta solo la promessa del premier Giuseppe Conte che alcuni giorni prima del 25 dicembre ha annunciato entro un mese la fine dell’istruttoria sulla richiesta delle ...

Natale - "avanzi a tavola per 9 italiani su 10" - : Il riutilizzo e il recupero del cibo fa bene all'economia e all'ambiente perché si producono meno rifiuti. Quest'anno, gli italiani hanno speso 2,4 miliardi di euro per il tradizionale appuntamento ...

La cristianità non c’entra niente : odio il Natale solo perché mi deprime : Non vogliono presepi, abbatterebbero gli abeti addobbati e asfalterebbero ogni tradizione. Sono una minoranza, ma non sono così pochi. Ogni tanto si fanno sentire, ma la loro voce resta quasi sempre inascoltata. Le loro richieste sono considerate assurde pretese o addirittura manifestazioni del demo

Piero Chiambretti e quel cinepanettone mai girato : "Boldi mi contattò per Natale da Chef" : Piero Chiambretti avrebbe potuto comporre il cast di Natale da Chef. Il conduttore torinese era stato contattato da Massimo Boldi per prendere parte al cinepanettone uscito nelle sale nel dicembre di un anno fa.A rivelarlo è stato lo stesso Chiambretti nel corso della puntata natalizia di CR4-La Repubblica delle donne, che vedeva tra gli ospiti Christian De Sica e lo stesso Boldi.prosegui la letturaPiero Chiambretti e quel cinepanettone ...

Il web critica la Venier e lei diventa una furia : "Anche a Natale devi rompermi le p..." : Mara Venier non è di certo una che le manda a dire. Anzi: se ha qualcosa da dire te lo dice in faccia. È sempre stata schietta, con amici, colleghi e pure con i fan, o haters, su Instagram. Così, ...

Jane ed Elia divisi a Natale - lui ammette : 'Mia madre era perplessa per la nostra storia' : Nuovo spazio dedicato alle notizie sul Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi che ha visto la vittoria di Walter Nudo. Le ultime novità si soffermano su Jane Alexander ed Elia Fongaro, protagonisti di questa terza edizione del programma di Canale 5. La coppia, infatti, si è scambiata delle dichiarazioni d'amore via social visto che i due hanno deciso di trascorrere il Santo Natale con i rispettivi nuclei ...

Dieta dei colori per dimagrire dopo Natale : menù rosso o giallo : La Dieta dei colori può far dimagrire di qualche chilo in una settimana. Ecco il menù rosso, giallo, verde o di altri colori. Ecco come perdere peso.

Lanciano : corsa e tuffo in mare per festeggiare il Natale / VIDEO : Qui, sul belvedere, accolti dall'assessore allo sport Tito Maria Tosti, hanno scattato un'altra foto con lo sfondo straordinario della costa dei trabocchi e poi giù, verso il mare. Passerella sul ...