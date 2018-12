Natale in casa De Sica-Verdone | il brindisi è tutto da ridere

Marsala - Natale 2018 : ecco il video di Striscia La Notizia a casa del signor Nino Meo : E' stato trasmesso la sera del 25 Dicembre scorso il servizio realizzato da Striscia La Notizia, il tg satirico di Canale 5, a casa del signor Nino Meo, famoso a Marsala , e ormai anche oltre, per la ...

Monopoli : i tifosi invitano a casa i giocatori per il cenone di Natale! : UNA casa PER IL cenone - Tre settimane fa alcuni calciatori della rosa allenata da Beppe Scienza , Doudou, Zampa, Gatti e Fabris, avevano chiesto ai loro tifosi di invitarli a cena per Natale per ...

Sola in casa a Natale a 90 anni - chiama i carabinieri : 'Mi fate compagnia?' : I militari, colpiti da quell'insolita richiesta, si sono recati nell'abitazione dell'anziana e hanno trascorso parte del loro turno natalizio con lei. Successivamente la situazione è stata segnalata ...

Natale in casa Verdone : Non so che mondo ci sarà, che mondo troveranno. E' un mondo in cui basta che un potente dica una cosa per far crollare o volare la borsa, si bruciano miliardi, bisognerebbe stare attenti a dire ...

Natale - spesi dagli italiani 2 - 4 Mld a tavola. Dal 91% preferita la casa con parenti e amici : Teleborsa, - Quasi 2,4 miliardi di euro spesi dagli italiani per cene e pranzi di vigilia e oggi giorno di Natale, con il 91% che hanno preferito stare a tavola in casa con parenti e amici . Una ...

Milano - ladri in casa di Fabrizio Corona alla vigilia di Natale | Lui in video : "Prima o poi mi faccio 30 anni di galera - spero in Salvini" : L'ex re dei paparazzi ha trovato l'appartamento a soqquadro e riprende su Instagram il sopralluogo delle forze dell'ordine con parole di rabbia. Poi un post in famiglia per alleggerire i toni

Decorare la casa a Natale senza stress : i consigli degli esperti : La scienza ha tuttavia affermato che chi decora la casa in anticipo in vista delle festività è più felice. Bisogna quindi riuscire a Decorare la casa con stile, senza stress e senza eccessi. COME ...

Sola in casa a Natale - 90enne chiama i carabinieri per avere un po' di compagnia : La solitudine è uno dei principali nemici degli anziani. Un nemico che si manifesta soprattutto durante le giornate di festa. Un senso di solitudine che conosce bene un'anziana di Marano, 90 enne e ...

Alessandro - Federica e Sofia belli come il sole : che spettacolo il Natale in casa Matri-Nargi [GALLERY] : Quanto amore in casa Matri-Nargi: l’ex velina ed il calciatore del Sassuolo augurano un felice Natale con degli scatti davvero speciali Federica Nargi ed Alessandro Matri sono una delle coppie vip più amate di sempre. belli come il sole, semplici ed innamoratissimi, il calciatore del Sassuolo e l’ex velina di Striscia La Notizia sono sempre più belli. In compagnia della piccola e dolce Sofia e con un nuovo bebè in arrivo, la ...

Natale - Coldiretti : “2 - 4 miliardi spesi dagli italiani a tavola - il 91% a casa” : Gli italiani hanno speso a tavola quasi 2,4 miliardi di euro per i cibi e le bevande consumati tra la cena della vigilia e il pranzo di Natale che nove italiani su dieci (91 per cento) hanno trascorso a casa con parenti o amici. E’ questo il bilancio stimato dalla Coldiretti dal quale emerge un calo del 4% rispetto allo scorso anno. Se nel menu della vigilia – continua la Coldiretti – sarà servito il pesce su tre tavole su ...

Il primo Natale a casa per Evelina ed Elisabetta - le gemelline siamesi separate a Bergamo video : Nel mondo vengono operati dai 6 agli 8 casi ogni anno. I centri più attivi sono New York e Londra. In Italia questo è il terzo caso in pochi mesi, dopo i due interventi eseguiti al Bambino Gesù di ...