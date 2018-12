Natale da star | come hanno festeggiato le tue star preferite

La voce della metro rivela il suo volto e per i milanesi è già una superstar : i geniali auguri di Natale di Atm : La voce di metro, tram e bus di Milano finalmente ha un volto. È quello di Lorena, a cui Atm, l’azienda che si occupa del trasporto pubblico nel capoluogo lombardo, ha chiesto di inviare un simpatico messaggio d’auguri, condito da nomi di fermate e termini ricorrenti negli annunci, ai cittadini milanesi. Che sui social, nei vari commenti, hanno dimostrato di aver apprezzato l’iniziativa. Video Instagram/Atm L'articolo La voce ...

Udine - presepe imbrattato durante la notte di Natale per protestare contro il razzismo : Secondo quanto riferisce il quotidiano locale Messaggero Veneto, nella notte di Natale un presepe posto in una piazza di Udine è stato imbrattato con una vernice marrone in segno di protesta contro il razzismo. Sulle sagome di Maria, Giuseppe e Gesù sono apparse scritte come "la vostra fede, un razzismo dalla lunga storia".Continua a leggere

Natale 2018 : i consigli su chi acquistare al fantacalcio : Giocatori provenienti da mezzo mondo che non tutti conoscono: il rischio 'fregatura' è dietro l'angolo. I nostri consigli per l'asta di riparazione però riguardano solo giocatori che potrebbero avere ...

Alberi di Natale vip 2018 : prendi spunto dalle star - scatto dopo scatto | FOTO : Dai tradizionali addobbi rosso-oro alle decorazioni total white, ecco come attori e showgirl celebrano le festività

Buon Natale da «Vanity Fair» : gli auguri ve li cantano le star : Elisa con le orecchie da elfo. Le attrici Matilde Gioli, Euridice Axen e la cantante Levante con un alberello decorato sulla testa. Matilda De Angelis, Chiara Francini, Tommaso Paradiso e i Negramaro trasformati in renne e Malika Ayane e Carl Brave in versione Santa Claus. Nel video qui sopra, tra un’incursione (anche) di The Jackal, Terry Gilliam e Miriam Leone, ne vedrete (e sentirete) davvero delle belle. LEGGI ANCHETommaso Paradiso: ...

Natale e Capodanno con i Delitti del BarLume : Sky lancia due nuovi episodi con Corrado Guzzanti guest star : Natale e Capodanno con un regalo speciale da parte di Sky che ai propri abbonati ha messo sotto l'albero due nuovi episodi de I Delitti del BarLume. La serie tv ispirata ai romanzi di Marco Malvadi e ambientata nella provincia toscana è pronta a tornare sul piccolo schermo gli episodi dal titolo Il battesimo di Ampelio e Hasta Pronto Viviani, il primo in onda il 25 dicembre e il secondo proprio a Capodanno alle 21.15 su Sky Cinema Uno e ...

Lo spirito del Natale si impossessa di Michelle e Aurora non potrà restarne immune : ecco cosa hanno combinato : “Ormai è diventata tradizione e quindi, anche quest’anno, ecco il nostro magico video di Natale!! Questa volta ho reclutato (in modo assolutamente spontaneo e volontario) la mia povera figlia per una missione speciale: portare lo spirito Natalizio nelle vostre case e ringraziarvi per tutto l’affetto che ci dimostrate Buon Natale a tutti!!”. Così Michelle Hunziker presenta il simpatico video natalizio postato in questi ...

I 5 aeroporti da cui stare alla larga durante le feste di Natale : I computer si spengono, la lista dei regali è ormai completa e il giro di brindisi con amici, colleghi & co si avvia verso la conclusione. È giunto il momento, dunque, per armarsi di trolley e partire per un meritatissimo viaggetto di Natale: ma attenzione, perché durante le festività gli aeroporti rischiano di trasformarsi in veri e propri gironi infernali, capaci di prosciugare anche l'ultimo residuo di pazienza rimasto dopo settimane di ...

Gela - rissa alla recita di Natale - calci e pugni tra due mamme : «Volevano stare in prima fila per scattare le foto» : Volevano stare in prima fila per scattare le foto ai loro figli, durante la recita di Natale: una lite tra due mamme è sfociata in una vera e propria rissa questa mattina a Gela, in...

NBA All-Star Voting 2019 al via su Google nel giorno di Natale : Google diventa il Presenting Partner dell’All-Star Voting per la prima volta. I fan potranno votare su Google, NBA.com e l’app NBA dal 25 dicembre al 21 gennaio L’NBA All-Star Voting 2019 presentato da Google, che sarà da questa stagione il presenting partner dell’NBA All-Star Voting della lega grazie ad un accordo pluriennale, avrà inizio martedì 25 dicembre alle ore 17, prima delle cinque partite natalizie, in onda su Sky Sport ed NBA ...