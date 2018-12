Natale | avanzi a tavola per 9 italiani su 10

Il "dopo Natale" : avanzi in tavola per 9 italiani su 10 : Il recupero del cibo è dunque una scelta che fa bene all'economia e all'ambiente, dal momento che oltretutto produce una minore quantità di rifiuti . Per il tradizionale appuntamento del Natale con ...

Natale - avanzi a tavola per 9 su 10 : 10.45 Nove italiani su dieci riutilizzano in cucina gli avanzi del cenone e del pranzo di Natale,per ridurre gli sprechi. La crescente sensibilità è fondata su motivi economici,etici e ambientali. Lo si apprende da un'indagnine Coldiretti-Ixè. Secondo Coldiretti il valore di cibi e bevande non consumati a Natale è di almeno mezzo miliardo di euro. Recuperare i cibi non consumati è una scelta che fa bene non soltanto all'economia, ma anche ...

Natale - Coldiretti : “Avanzi a tavola per 9 italiani su 10” : “Nove italiani si dieci (91%) trovano a tavola gli avanzi di cenoni e pranzi di Natale che vengono riutilizzati in cucina anche per una crescente sensibilità verso la riduzione degli sprechi per motivi economici, etici e ambientali”. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ divulgata nel giorno di Santo Stefano dalla quale si evidenzia che “solo nel 7% delle famiglie non avanza niente mentre il 2% dona ...