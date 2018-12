Napoli | pronto osservatorio per contrastare razzismo negli stadi

Fondazione BancoNapoli - fondi per arte e welfare : pronto il bando : ... tornerà presto a erogare fondi per il terzo settore, dopo il congelamento di quest'attività imposta dalle cose e soprattutto dal ministero dell'Economia per tutto l'anno in corso. Da Palazzo Ricca ...

Calciomercato Napoli – Pronto il colpo in attacco per giugno : si studia l’arrivo di Christian Kouamè : Il Napoli studia il mercato di giugno: per l’attacco si sonda il terreno per Christian Kouamè del Genoa L’attacco del Napoli non sembra aver bisogno di aggiunte nel mercato invernale, ma per il mercato estivo la situazione potrebbe essere ben diversa. Il ds Giuntoli ha individuato un profilo davvero intrigante, che unisca gioventù, velocità e buon potenziale in Christian Kouamè. Il giovane attaccante ivoriano, attualmente in ...

Napoli - pronto soccorso chiuso per formiche : manager Asl presenta esposto a Nas : Il direttore generale della Asl Napoli 1 Centro, Mario Forlenza, ha presentato ai Carabinieri del Nas un esposto in merito alla chiusura temporanea del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco ...

Napoli - Verdi pronto a giocare : con la Spal spazio anche per Rog : Verdi è pronto: torna a disposizione di Ancelotti dopo un mese di stop per infortunio. Molto probabile un suo inserimento a partita in corso, possibile anche un suo impiego dall'inizio. L'allenatore ...

Napoli - lavori in corso al San Paolo tra servizi igienici e pronto soccorso : Proseguono gli interventi di restyling dello stadio San Paolo, frutto della collaborazione tra Comune e Agenzia regionale per le Universiadi. Su proposta dell'assessore allo Sport Ciro Borriello, la giunta comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai servizi igienici integrativi e posti di pronto soccorso. L'intervento fa parte del più ampio progetto ...

Napoli - pronto soccorso chiuso per formiche. Paziente : “Era un’invasione - ho rifiutato di fare il prelievo” : “È una situazione che va avanti da parecchio tempo. A primo impatto sembra pulito ma il problema è che le formiche sono intorno: ai bordi delle scrivanie e dei muri. È proprio un’invasione, se fossero state poche formiche non avrebbero chiuso”. Lo racconta una Paziente del pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, che ieri ha dovuto chiudere per un’ora l’accettazione per disinfestare.“I ...

Napoli - Ancelotti pronto a rispolverare Rog : Il Corriere dello Sport stila le probabili scelte di formazione di Carlo Ancelotti per Napoli-Spal: 'L'idea, comunque, è che potrebbero tornare dal primo minuto Hysaj , Hamsik, Callejon e Rog , assente dalla squadra ...

Napoli - Verdi pronto a tornare in campo con la Spal : Come riporta il Corriere dello Sport : ' Ancelotti ha lasciato liberi i calciatori e Castel Volturno riapre praticamente oggi, per preparare la prossima gara, quella di sabato prossimo, quella nella quale l'allenatore dovrebbe ...

Napoli - United pronto all'offerta choc per Koulibaly : 100 milioni a gennaio : Il Manchester United pronto a fare follie per Kalidou Koulibaly . Secondo la Gazzetta dello Sport : 'C'era un osservatore del Manchester United a seguire il Napoli nella partita di Champions League contro il Liverpool , ad Anfield. Obiettivo: Kalidou Koulibaly. Non è la prima volta che gli ...