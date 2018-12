Napoli | Koulibaly e i cori razzisti | Orgoglioso del colore della mia pelle

Inter e Milano - scusatevi con Koulibaly e Napoli : tutti insieme contro il razzismo : Invece lo spettacolo del boxing day, quasi 250mila spettatori negli stadi di Serie A, è stato rovinato da chi non ha ancora capito il vero significato dello sport . A partire dagli autori degli ...

Napoli - Koulibaly : "Orgoglioso del colore della mia pelle" : "Mi dispiace per la sconfitta e soprattutto per aver lasciato i miei fratelli! Però sono orgoglioso del colore della mia pelle. Di essere francese, senegalese, napoletano: uomo". Lo ha scritto nella ...

Napoli - la lezione di Koulibaly : il messaggio sui social del difensore azzurro è da applausi [FOTO] : Il giocatore del Napoli ha voluto esprimere il proprio punto di vista sui social dopo quanto accaduto durante la gara con l’Inter Non è stata una serata facile per Kalidou Koulibaly, espulso nel corso di Inter-Napoli per un applauso ironico rivolto all’arbitro Mazzoleni subito dopo aver ricevuto un’ammonizione. Un comportamento dettato forse dall’eccessivo nervosismo del difensore senegalese, bersagliato di insulti ...