Napoli | Insigne bocciato senza appello

Mazzoleni condiziona Inter-Napoli - De Laurentiis aveva lanciato l’allarme : espulsione di Koulibaly assurda - due pesi e due misure sulla lite Keita-Insigne : Si è disputata la 18^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si è concluso con il botto e con la partita tra Inter e Napoli. Successo nerazzurro con il punteggio di 1-0 grazie alla rete messa a segno da Lautaro Martinez ma la partita è stata nettamente condizionata dall’espulsione di Koulibaly. Il difensore fino al momento dell’episodio era stato praticamente perfetto, un muro al centro della difesa azzurra. Ma ha ...

Inter-Napoli 1-0 : gol di Lautaro - Koulibaly e Insigne espulsi : E alla fine spunta Lautaro, dal nulla, quando il terzo 0-0 consecutivo tra Inter e Napoli appare scritto. Un lampo da centravanti vero e un'esultanza veemente per un gol pesante che magari lo aiuterà ...

Napoli - Koulibaly è l'anima degli azzurri. Insigne - adesso è crisi : Il Napoli esce sconfitto dal big match contro l'Inter , con le polemiche per l'espulsione di Koulibaly che hanno scatenato il nervosismo finale, costato il cartellino rosso anche a Insigne. Proprio il ...

Inter-Napoli 1-0 - decide Martinez al 91'. Espulsi Koulibaly e Insigne : Dal quasi gol del Napoli, con Handanovic che respinge su Insigne e poi Asamoah che salva sulla linea su tiro a botta sicura nella stessa azione al 44' della ripresa, alla rete, due minuti dopo, di Lautaro Martinez, che riceve da Keita dalla destra e su velo di Vecino fulmina Meret con un rasoterra i

Rissa Insigne-Keita - scintille durante il match tra Inter e Napoli : Koulibaly applaude Mazzoleni [VIDEO] : Rissa Insigne-Keita – Si è conclusa la 18^ giornata del campionato di Serie A, in campo Inter e Napoli, 1-0 il risultato finale grazie alla rete di Lautaro Martinez. La partita viene decisa in pieno recupero, gol di Lautaro Martinez, importante scatto dei nerazzurri che rispondono alle ultime critiche. Partita dai due volti per Koulibali, perfetto per 70 minuti poi l’ingenuità della doppia ammonizione, una per l’applauso nei ...

Live Inter-Napoli 0-0 Insigne a giro - Handanovic c'è : Il big match della 18esima giornata di campionato va in scena a San Siro nella sera di Santo Stefano, e vede di fronte l'Inter, ancora scossa dalla sospensione disciplinare di Nainggolan e dal...

Le soluzioni del Napoli oltre Insigne e Mertens - la prima è Milik : Due attaccanti particolari Parlare oggi di Mertens e Insigne vuol dire innanzitutto confrontarsi con i numeri. Con la lentezza del loro momento: ultimo gol segnato in campionato il 2 novembre, per entrambi. Era Napoli-Empoli 5-1, Insigne apre le marcature e Mertens ci mette dentro una tripletta. Per Lorenzo, si tratta anche dell’ultimo gol ufficiale. Dries, invece, ha segnato due volte contro la Stella Rossa in Champions League. Era il 28 ...

I dolori del Napoli quando Insigne e Mertens non fanno male : Consolidamento Con la costruzione del piano partita per Napoli-Spal, Ancelotti ha consolidato alcuni dei concetti già sviluppati e attuati in questa prima parte di stagione. L’analisi tattica del match di ieri può fungere anche da “illustrazione” e “spiegazione” rispetto al lavoro fatto in precedenza: la difesa a tre in fase di costruzione che abbiamo conosciuto per la prima volta in occasione di Napoli-Liverpool ...

Live Napoli-Spal 1-0 Sblocca Albiol - traversa di Insigne : Il Napoli gioca l'ultima partita prima di Natale di fronte ai propri tifosi nella cornice dello stadio San Paolo ed ospita la Spal. I partenopei, secondi in classifica a -8 dalla Juventus,...

Live Napoli-Spal 0-0 Gol annullato a Insigne : Il Napoli gioca l'ultima partita prima di Natale di fronte ai propri tifosi nella cornice dello stadio San Paolo ed ospita la Spal. I partenopei, secondi in classifica a -8 dalla Juventus,...

Live Napoli-Spal 0-0 Ancelotti sceglie Mertens e Insigne : Il Napoli gioca l'ultima partita prima di Natale di fronte ai propri tifosi nella cornice dello stadio San Paolo ed ospita la Spal. I partenopei, secondi in classifica a -8 dalla Juventus,...