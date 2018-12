Napoli | il confronto col parcheggiatore abusivo | “Siete estorsori | delinquenti” “Ho una

ilfattoquotidiano

: @MarcoDiMaro @Giovax74 @DoviDovi20 Esattamente come me, ma non pensare che un mattino si sveglino gli Ultras della… - matteo_bandi : @MarcoDiMaro @Giovax74 @DoviDovi20 Esattamente come me, ma non pensare che un mattino si sveglino gli Ultras della… - Angolo_Napoli : #SerieA, la classifica a confronto con la scorsa stagione dopo 18 giornate: continua il dominio #Juventus, molti pi… - CronacaFlegrea : #pozzuoli #bacoli #napoli -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) “Io solitamente sto davanti al teatro (Teatro San Carlo, ndr). Gli abbonati prima di mettersi in macchina mi telefonano per sapere se ci sono e posso tenere loro il posto”. Il racconto di unviene registrato dal consigliere dei Verdi in Campania, Francesco Emilio Borrelli, che da anni combatte, attraverso le denunce, l’attività della malavita a. “Siete, siete illegali. E il 99% di voi è un pregiudicato” gli dice Borrelli. E la difesa delè sempre la stessa: “Ma io non sono come gli altri. Io sono pulito e ho una famiglia da mantenere”.L'articolo, ilcol: “Siete, delinquenti”. “Ho una famiglia da mantenere” proviene da Il Fatto Quotidiano.