Naomi Campbell si mostra per la prima volta senza parrucca

dilei

: I suoi problemi di calvizie sono noti da tempo e gli appassionati di moda sono abituati a vederla con una lunga chi… - Corriere : I suoi problemi di calvizie sono noti da tempo e gli appassionati di moda sono abituati a vederla con una lunga chi… - zazoomblog : Naomi Campbell senza parrucca: il selfie su Instagram - #Naomi #Campbell #senza #parrucca: -

(Di giovedì 27 dicembre 2018)siper la, confermando le voci riguardo la perdita dei capelli.Nel mondo della moda si vocifera ormai da tempo che la Venere Nera sia affetta da una grave forma di alopecia. Anni e anni di trattamenti aggressivi e l’uso intensivo di extension per motivi lavorativi hanno creato uno stress eccessivo alla chioma della top model, che ha iniziato a perdere i capelli. Servizi di moda e sfilate in cui le veniva imposto un radicale cambio di look, hanno causato danni irreparabili alla capigliatura di, che soffre, rivelano gli amici più vicini, di una patologia che provoca una riduzione continua della radice.In questi anni la super modella non ha mai confermato le voci riguardo la sua malattia e si è sempreta in pubblico – complici le parrucche – con una chioma lunga e foltissima, come quella che sfoggiata nei ...