Muore bambina dimessa due volte da pronto soccorso Pordenone | tre medici indagati

Roma - bambina di 5 anni Muore soffocata da un boccone di wurstel : Una bambina di cinque anni è morta a Roma soffocata da un boccone di wurstel andatole di traverso. La piccola era in auto con i genitori e stava mangiando un rustico con il wurstel quando dopo per un colpo di tosse il boccone le va di traverso. Inutili tutti i tentativi dei genitori di soccorrerla: la bambina viene ricoverata al Sant’Andrea. Ma i medici, constatata la gravità della situazione, decidono per il trasferimento d’urgenza al ...

Bambina migrante di 7 anni Muore di sete in un centro di accoglienza alla frontiera USA : Una Bambina di 7 anni arrivata insieme al padre dal Guatemala e trattenuta dalle autorità statunitensi in un "centro di raccolta" per migranti è morta disidratata: non mangiava né beveva da giorni.Continua a leggere

Roma - bambina precipita dal sesto piano e Muore : i genitori stavano dormendo : Una bambina è morta dopo essere precipitata dal sesto piano di un palazzo in via della Villa di Lucina in zona Ostiense, a Roma. I genitori della piccola erano in casa ma agli inquirenti hanno detto di non essersi accorti di nulla perché stavano dormendo. Ad accorgersi dell’accaduto è stato un passante che, poco prima delle 9.30 di domenica, ha lanciato l’allarme chiamando la polizia: per la bambina non c’era già più nulla da ...

Tragedia a Modena - Muore bambina di 11 anni : le era stato trapiantato il cuore : La piccola è stata trovata priva di sensi dai genitori nella sua cameretta di Sorbara di Bomporto: inutili i tentativi di rianimazione. Noemi soffriva di problemi cardiaci fin dalla nascita.Continua a leggere