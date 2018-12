MotoGP | sequestrata la Bentley di Andrea Iannone | valore di 400mila euro | stop alla

oasport

(Di giovedì 27 dicembre 2018)finisce sotto i riflettori durante l'inverno in cui lava in letargo. Il nuovo pilota dell'Aprilia, infatti, si è visto sequestrare la suaContinental GT total blackdogana di Como. La vettura, delstimato di, porta una targa svizzera: secondo la Convenzione di IstanBul, dunque, solo lo stesso The Maniac o un parente fino al terzo grado possono guidarla sulle strade dell'Unionepea senza assolvere alle formalità doganali.In questa precisa circostanza, però, la supercar era guidata da Stefano Palasca, il preparatore atletico di. Come riporta La Provincia di Como, il mezzo è stato sequestrato dalle autorità italiane ed è stata emessa una sanzione amministrativa nei confronti del centauro.