MotoGp | Morbidelli ‘tradisce’ Valentino Rossi | “ecco chi sarà il favorito per il titolo

MotoGp - Morbidelli ‘tradisce’ Valentino Rossi : “ecco chi è il favorito al titolo della prossima stagione” : Il pilota del team Yamaha Petronas ha parlato della pRossima stagione, esprimendo il proprio punto di vista sulla lotta al titolo mondiale Lasciato il Team Marc VDS, Franco Morbidelli è adesso atteso da una nuova sfida con la Yamaha Petronas, che esordirà nel Motomondiale proprio nel 2019. Alessandro La Rocca/LaPresse Una sfida affascinante per il pilota italiano, riuscito a vincere la stagione passato il titolo di ‘Rookie of the ...

MotoGp - Valentino Rossi : “Mi piace lavorare per lanciare i giovani. Ottenere gli stessi risultati di Bagnaia e Morbidelli non sarà facile” : Pensi a Francesco “Pecco” Bagnaia ed a Franco Morbidelli e il riferimento porta ai titoli vinti nella classe Moto2 del 2017 e del 2018. Due centauri che si sono formati grazie alla VR46 Academy nata sotto l’impulso del nove volte iridato Valentino Rossi. Una “scuola di motociclismo” per i piloti del Bel Paese che risultati importanti sta iniziando a raccoglierli e che credo molto nella valorizzazione dei talenti ...

MotoGp - Franco Morbidelli : 'La Yamaha? Una moto dolce - sembra di guidare sul burro' : Dopo un primo anno di ambientamento, in cui il campione del mondo della moto2 2017 ha faticato ad adattarsi alla guida molto violenta e aggressiva della Honda del team Marc VDS, 'Morbido' sembra ...

MotoGp Petronas - Morbidelli : «Troppo presto per parlare di obiettivi» : La pressione per un compito così importante, però, non è un problema per il pilota italiano: ' C'è sempre pressione in questo sport, per cui non mi preoccupo '. VACANZE Poi Morbidelli parla della ...

MotoGp - Morbidelli avverte Valentino Rossi : “ecco cosa farò se dovessi batterlo in Qatar” : Il pilota del nuovo team Yamaha Petronas ha parlato della pRossima stagione, lanciando anche un particolare messaggio al Dottore Franco Morbidelli si prepara a cominciare la sua seconda stagione in MotoGp, debuttando con il nuovo team Petronas Yamaha. Il pilota italiano ha già ricevuto ottime risposte dai primi due test svolti nelle scorse settimane a Valencia e Jerez, nel corso dei quali ha potuto rendersi conto della velocità della sua ...

MotoGp 2019 - Rossi : 'Vorrei ritrovare una Yamaha più forte. Bagnaia e Morbidelli non vedono l'ora di battermi' : Si chiude in bellezza il 2018 di Valentino Rossi, dominatore del 40° Rally di Monza, ma il Dottore ha già la testa al 2019: "I test in programma a febbraio a Sepang saranno molto importanti, perchè ci ...

MotoGp - Valentino Rossi e quel paragone tra Bagnaia e Morbidelli : “uno è duro da battere - l’altro…” : Il pilota della Yamaha ha analizzato le differenze tra Bagnaia e Morbidelli, entrambi usciti dalla VR46 Academy prima di arrivare in MotoGp Sono due sue pupilli, essendo entrambi usciti dalla VR46 Academy, l’anno pRossimo Franco Morbidelli e Pecco Bagnaia saranno anche due suoi avversari. Foto Alessandro La Rocca/LaPresse Valentino Rossi però non vede l’ora di incrociarli in pista, valutando i loro progressi e divertendosi a ...

MotoGp - Valentino Rossi spaventato da Morbidelli : “lo conosco da tanto tempo - ma…” : Il pilota della Yamaha ha parlato di Franco Morbidelli, sottolineando che l’anno pRossimo sarà complicato batterlo Insieme hanno vinto la 100 Km dei Campioni, nella pRossima stagione però si affronteranno in pista questa volta entrambi in sella alla Yamaha M1. Alessandro La Rocca/LaPresse Un’altra bega in più per Valentino Rossi, che dovrà vedersela con uno dei suoi migliori amici nel Motomondiale, riuscito a strappare un posto ...

MotoGp - Morbidelli mette le cose in chiaro : “Valentino Rossi? Non mi concentro su quello che fa lui” : Il pilota del neonato team Petronas Yamaha ha parlato del confronto con Valentino Rossi e dei test in corso di svolgimento a Jerez Franco Morbidelli ha cominciato subito con il piede giusto i test di Jerez, portando la propria Yamaha Petronas al sesto posto al termine della prima giornata. AFP/LaPresse Un risultato davvero strabiliante per il pilota eletto ‘Rookie of the Year‘ del 2018, fermatosi a pochi decimi dalla M1 ...

Test MotoGp Jerez 2018 streaming video e tv : Franco Morbidelli è ottimo terzo! - IlSussidiario.net : Diretta Test Motogp Jerez: info streaming video e tv della prima giornata di prove per la stagione 2019, prima della sosta invernale.

Marc Marquez - Test Valencia MotoGp 2018 : “Penso solo a lavorare - Lorenzo sta migliorando - sorprese Morbidelli e Bagnaia” : Al termine della seconda ed ultima giornata dei Test della Moto GP a Valencia, il Campione del Mondo Marc Marquez è stato intervistato da Marca. Il pilota della Honda si è subito soffermato su come sono andate le cose in pista: “Abbiamo lavorato molto sulle due nuove moto, con due diverse specifiche a livello del motore. C’erano molte novità e andavano capite. Abbiamo immagazzinato tante informazioni utili e ora dobbiamo analizzare ...

MotoGp Test Valencia - conferma Viñales; 2° Dovizioso; ottimo Morbidelli : Viñales concede il bis. È ancora lo spagnolo della Yamaha il migliore della giornata di Test a Valencia: al termine della seconda, e ultima, giornata, Maverick stacca il tempo di 1'30"757, ottenuto ...