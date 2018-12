Morto tifoso investito negli scontri prima di Inter-Napoli

Inter-Napoli - Morto tifoso nerazzurro : investito negli scontri prima della gara : Un tifoso interista di 35 anni è morto dopo essere stato investito da un mezzo di tifosi napoletani mercoledì sera, prima della gara Inter-Napoli a San Siro. A darne notizia è La Repubblica, spiegando che circa un’ora prima dell’inizio della partita, intorno alle 19.30, un gruppo di tifosi nerazzurri ha aggredito i rivali partenopei. Durante gli scontri quattro napoletani sono stati accoltellati. La rissa è avvenuta in via ...

ANTONIO MEGALIZZI È Morto/ Ultime notizie - era un grande tifoso juventino : il derby di Torino in suo onore : ANTONIO MEGALIZZI È MORTO/ Ultime notizie, era un grande tifoso juventino: il derby di Torino in suo onore. La lettera scritta dai suoi amici

Cremonese in lacrime - Morto un tifoso grigiorosso : si stava recando allo Zaccheria per il match con il Foggia [FOTO] : A darne notizia è stata la stessa Cremonese con un tweet apparso sul proprio profilo ufficiale Serata difficile per la Cremonese, ma non per quanto riguarda il risultato del match con il Foggia. Da poco infatti è circolata la notizia della morte di un tifoso del club grigiorosso, stroncato si pensa da un infarto durante il tragitto per raggiungere lo stadio Zaccheria. A comunicare il decesso è stata la stessa società sul proprio profilo ...

Tifoso della Lazio Morto dopo la partita a Parma : 'Si è accasciato dopo il fischio finale' : Un uomo di 53 anni, Carlo Valloni , Tifoso della Lazio, è morto ieri a Parma dopo la partita del Tardini che ha visto i biancocelesti vincere 2-0 in casa dei ducali. Il 53enne si trovava in viale ...

Parma-Lazio - tragedia nel post partita : Morto un tifoso laziale - i dettagli : Parma-Lazio, tragedia nel post partita, un tifoso laziale in trasferta è deceduto immediatamente dopo la fine dell’incontro Parma-Lazio si è conclusa con la vittoria della squadra di Inzaghi in trasferta in Emilia, una giornata di festa per i laziali trasformatasi in tragedia nel post partita. Sì perchè uno dei 4000 tifosi della Lazio che si sono recati a Parma, è deceduto subito dopo la gara. Secondo quanto rivelato da Cittaceleste, ...