Morto tifoso interista | Pierpaolo Marino a CalcioWeb | “non basta il daspo”

: ?? Calcio, morto il tifoso interista investito negli scontri prima di #InterNapoli a San Siro - repubblica : ?? Calcio, morto il tifoso interista investito negli scontri prima di #InterNapoli a San Siro - SkySport : #UltimOra Scontri #InterNapoli, morto il tifoso investito Era rimasto ferito prima della partita #SkySport - Sport_Mediaset : +++ Tifoso morto, si valuta la sospensione del campionato +++ -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Ultima giornata di campionato drammatica in Serie A, il turno si è concluso con il match tra Inter e Napoli, successo dei nerazzurri ma anche momenti di grande tensione con gli scontri tra tifosi prima del match. In mattinata èunnerazzurro, adesso si valuta anche la sospensione del campionato. Il supporter dell'Inter nella serata di ieri è stato investito da un van di tifosi del Napoli che provavano a fuggire dagli scontri. L'uomo era stato ricoverato d'urgenza all'ospedale San Carlo di Milano ed è in seguito deceduto. Intervistato in esclusiva perchiede pene severe per il futuro: "servono provvedimenti di ordine pubblico, pene severe per coloro che provocano incidenti, il daspo non. Servono processi immediati come succede in Inghilterra".