Morte tifoso Inter | parla il padre | nuove rivelazioni clamorose

: Il vicepremier Matteo #Salvini ha commentato la morte di un tifoso dopo i tafferugli prima di #InterNapoli: 'Non si… - SkyTG24 : Il vicepremier Matteo #Salvini ha commentato la morte di un tifoso dopo i tafferugli prima di #InterNapoli: 'Non si… - Agenzia_Ansa : Ancora da chiarire la dinamica dell'investimento avvenuto nel pre-partita di Inter-Napoli che ha portato alla morte… - Gazzetta_it : VIDEO #InterNapoli morte ultrà, #questoreMilano 'Chiederò stop trasferte tifosi #Inter sino a fine campionato e chi… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018)– Il mondo del calcio è sotto shock per ladeldell’in seguito agli scontri prima del match contro il Napoli, in mattinata ha perso la vita unnerazzurro. Al Tg1 e Mediaset hato ilVincenzo. “Attendiamo i risultati dell’autopsia per capire cosa sia effettivamente successo. Si dice che lui scappava e la vettura gli è andata dietro e lo ha investito” – racconta – “Magari è stato un incidente. Io non dico che ce l’avevano con lui. Certo è che uno va a vedere una partita in santa pace, ma non sa se torna”.“Forse era in mezzo alla mischia, ma non penso che fosse con la spranga”. Riconosce che il figlio era unun po’ turbolento. “Che aveva avuto il Daspo lo sapete tutti” – continua – “Era un casinista, un, ...