Ministero della Salute richiama il gelato della Despar | “Contiene tracce di lattosio”

PANETTONE VEGANO CONTIENE LATTE : RITIRATO DAL Ministero della SALUTE/ Marca : gli ingredienti giusti : LATTE nel PANETTONE VEGANO: RITIRATO dal MINISTERO DELLA SALUTE. Lotto e Marca del prodotto incriminato venduto da Despar Veggie.

Panettone ritirato dal mercato - l’allarme lanciato dal Ministero della Salute : ecco marca e lotto : Viene commercializzato come un dolce di Natale vegano, ed è una sorta di Panettone con gocce di cioccolato, ma al suo interno sono presenti tracce di latte e proteine del latte. Per questi motivi il Ministero della Salute ha disposto il ritiro del lotto 8290 di “Dolce Natale” del marchio Despar Veggie, prodotto da Vergani. Chi lo avesse acquistato ed è allergico alle proteine del latte o intollerante al lattosio, scrive il Ministero, è invitato ...

Latte nel panettone vegano - il Ministero della Salute lo ritira dal mercato : Latte nel panettone vegano , il dolce viene ritirato dal commercio dal ministero della Salute. Il dolce di Natale vegano che si propone di finire sulle tavole di quanti hanno rinunciato agli alimenti ...

Richiami alimentari : latte nel panettone vegano - il Ministero della Salute dispone il ritiro (MARCHIO E LOTTO) : Viene commercializzato come un dolce di Natale vegano, ed è una sorta di panettone con gocce di cioccolato, ma al suo interno sono presenti tracce di latte e proteine del latte. Per questi motivi il ministero della Salute ha disposto il ritiro del lotto 8290 di “Dolce Natale” del marchio Despar Veggie, prodotto da Vergani. Chi lo avesse acquistato ed è allergico alle proteine del latte o intollerante al lattosio, scrive il ministero, ...

