Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono sposati Video | prime foto del matrimonio | pochi

Miley Cyrus - la cantante scatenata al matrimonio con Liam Hemsworth : balla e canta per il marito a piedi nudi : Miley Cyrus e lo storico fidanzato, l’attore australiano Liam Hemsworth, si sono sposati senza clamori e (quasi) in segreto. La notizia delle nozze è stata data dalla stessa cantante statunitense che ha pubblicato su Instagram una serie di foto insieme al neo marito, lei in bianco e lui in abito scuro. I due si erano conosciuti nel 2009 sul set di The Last Song. Dopo essersi fidanzati, nel 2012, si erano lasciati per poi rimettersi insieme ...

