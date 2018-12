Milano | ordinano 60 pizze ma non si presentano nel locale Il titolare | “Ci hanno

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Avevano prenotato per 60 persone ordinando, quindi, 60. Ma all’Alpha Game Laser Q-Fun di Gessate, in provincia di, non si è presentato nessuno. Così il, Roberto Smenghi, mentre la sua squadra stava lavorando e infornava le, ha deciso di tirare dritto: “Non fa nulla, cibidonati ma cispinto a fare una buona azione: ora andiamo in Stazione Centrale e le regaliamo ai senzatetto”. E cosìfatto. Smenghi e il suo staffcomprato il necessario per portare via lee insieme alla Croce Rossa leconsegnate (in zona Duomo).Video FacebookL'articolo60ma non sinel. Il: “Cibidonati, le regaliamo ai senzatetto” proviene da Il Fatto Quotidiano.