Milano | morto l' ultrà nerazzurro investito prima di Inter-Napoli

Inter-Napoli : morto tifoso investito negli scontri prepartita. Tre arresti. Questore Milano : azione squadristica : La vittima è Daniele Belardinelli, 35 anni, sostenitore interista proprio come i tre fermati, accusati di rissa e lesioni. il Questore di Milano ha chieto la chiusura della curva nerazzurra per 5 ...

Milano.Calcio - morto il tifoso investito : 10.25 morto il tifoso interista investito durante gli scontri prima di Inter-Napoli Era stato ricoverato in codice rosso. A travolgere il 35enne, un van su cui c'erano i tifosi del Napoli prima della partita.Negli scontri anche quattro accoltellati. Tra gli altri feriti il più grave è un 43enne accoltellato all'addome e portato al Sacco. La rissa è avvenuta in zona via Novara,a Milano,circa un'ora prima della partita.E la prima ipotesi è che ...

Morto Andrea Pinketts - un anarchico a Milano : Aveva lavorato anche su grandi casi di cronaca, come quello dei Bambini di Satana di Bologna, mentre nel 1992 le sue indagini sulle infiltrazioni camorristiche nella riviera adriatica avevano portato ...

Milano - bimbo di 2 mesi trovato morto nella culla : disposta l'autopsia : Una vera e propria tragedia quella che si è trovata a vivere una giovane famiglia del territorio di Milano, precisamente del piccolo comune di Motta Visconti, dove un bambino di appena due mesi ha drammaticamente perso la vita per circostanze ancora da accertare. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Corriere della Sera, la scoperta è stata fatta dalla giovane madre ventisettenne, nel momento in cui si è resa conto che si era quasi fatta ...

Operaio investito da un treno sulla Milano-Brescia : morto sul colpo : Operaio investito da un treno. Ennesimo incidente sul lavoro. questa volta ad avere la peggio è stato un Operaio di una ditta esterna che stava lavorando per conto di Rfi è stato investito e ucciso da ...

Maltempo : clochard morto per il freddo a Milano : Un senzatetto di 47anni è morto assiderato la scorsa notte a Milano. La chiamata al 118 è arrivata intorno alle 9:15 da Via Sidoli, zona Est della città. L’uomo era sdraiato su una panchina, e chi l’ha trovato l’ha scritto descritto ‘freddo e rigido con epistassi’. Sul posto sono quindi arrivate un’ambulanza e automedica, ma l’uomo era gia’ in rigor mortis. A un primo esame il corpo non presentava ...